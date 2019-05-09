مستشفى رأس الخيمة يرسم البسمة على وجوه سائقي سيارات الأجرة بتقديم وجبات إفطار مجانية

وزّع مستشفى رأس الخيمة وجبات إفطار على مئات من سائقي سيارات الأجرة في الإمارة، تقديراً لجهودهم ولساعات العمل الشاقة والطويلة التي يؤدونها، في فعالية أقيمت في مبنى المستشفى بين الساعة 4 و6 مساءً، في مبادرة سرّت السائقين ورسمت البسمة على وجوههم. وشهدت هذه المبادرة السنوية إقبالاً هائلاً من العاملين في المجتمع المحلي، والذين تمر جهودهم دون تقدير غالباً، على الرغم من أدائهم لأعمالهم على أكمل وجه والتزامهم بواجباتهم الدينية.

وبهذه المناسبة توجّه الدكتور رضا صديقي، الرئيس التنفيذي لـ’أربيان هيلث كير جروب‘ والمدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة بالشكر لسائقي سيارات الأجرة على خدماتهم قائلاً: "سائقو سيارات الأجرة موجودون دائماً، ونحن نعتبر وجودهم من المسلمات لكن الحقيقة هي أن التنقل سيكون أصعب بكثير لولا وجودهم في مجتمعنا. إن تقديم وجبات الإفطار ليس إلا لفتة صغيرة، وعربون تقدير لجميع سائقي سيارات الأجرة في إمارتنا الذين يسهّلون تنقلنا، بغض النظر عن حالة الطقس أو درجات الحرارة".

وأضاف قائلًا: "العديد من هؤلاء السائقين يصومون، لكنهم لا يهملون واجباتهم أو يأخذون أي إجازات. ولهذا السبب حرصنا على أن تتضمن هذه الوجبات أطعمة جاهزة للأكل، لتسهّل عليهم الإفطار أثناء تأدية عملهم".

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ويواصل مستشفى رأس الخيمة، ولأكثر من عقد من الزمن، تقديم خدماته للمقيمين في الإمارات عن طريق برامج تعليمية وتثقيفية مدروسة، بالإضافة إلى ريادته لمجالات التواصل مع المجتمع والمشاركة الفاعلة فيه وخلق بيئة أكثر سعادة.