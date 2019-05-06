خبراء يناقشون مستقبل ابتكارات تقنيات التعليم الذكي في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض

ناقش أكثر من ٢٠ متحدثاً من خبراء ومستشارين دوليين ضمن فعاليات قمة انوكسيرا (InnoXera)، حلول مستقبل الابتكار بالتعلم الذكي والتي أقيمت اليوم في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض.

وتحدث في القمة، ماريو فرانكو رئيس منظمة التعليم المستمر التابعة للامم المتحدة، ومعالي الدكتور نبيل كوشك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء و الذي تحدث عن مستقبل الاستثمار بتقنيات التعليم، والدكتور يوسف العوهلي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لتقنيات التعليم TETCO و الذي تحدث عن مستقبل التعلم الذكي للتعليم العام بالمملكة.

كما تحدث باللقاء مدير التعليم بشركة مايكروسوفت العالمية حرب بو حرب عن التعليم الذكي بالغد، و كذلك تحدث الدكتور معن القطامين رئيس مجلس إدارة آفاق المعرفة عن الثورة الصناعية الرابعة و أثرها على التعليم.

وبهذا الصدد، قال المهندس محمد المدني الرئيس التنفيذي لشركة كلاسيرا الراعية للقمة، إن مفهوم التعليم والتقنية أصبح أحد أهم الامور ، التي تنال شغف الكثيرين، لذا لابد من وجود حدث يجمعهم و يقدم التعليم بطريقة ملهمة للطلاب و بلغة عصرهم الحالية و هي لغة التقنية.

وأضاف أنه حان الوقت لأن تكون المنطقة العربية مكاناً لجلب و خلق الإبداع و نفتخر بوجود قمة عالمية تجمع خبراء عالميين و جهات حكومية و شركات عالمية رائدة تحت سقف واحد في أرض المملكة يتباحثون و يبتكرون مستقبل التعلم الذكي.

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وتضمنت القمة عرض من الشركة الراعية كلاسيرا عن استخدام آخر التقنيات الذكية بمجال التعليم، و من ضمن ذلك تقنيات الذكاء الإصطناعي AI و التعليم بالترفيه edutainment والتعلم بالواقع المعزز Augmented Reality و غيرها من التقنيات الملهمة والمفيدة للطلبة.

و ختم اللقاء بثلاث جلسات حوارية أحدها عن أثر التعلم الذكي على المجتمع، و الثاني تقنيات إعادة تعريف طريقة التعلم، و الاخيرة عن قصص نجاح من داخل المملكة.

جدير بالذكر أن محتوى القمة متوافق مع أحد أهم مسارات رؤية المملكة 2030 وهو مسار التحول الرقمي لاسيما في قطاع التعليم أحد أهم القطاعات في الوطن.

وتشكل إقامة هذا الحدث في وسط المملكة دليلاً على أن السعودية دولة سباقة ورائدة في تبني أحدث التقنيات وتطويرها على مستوى المنطقة .