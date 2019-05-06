تصريح من هيئة تطوير بوابة الدرعية حول مشاركتها في سوق السفر العربي 2019

قال جيري انزريللو، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، إن موقع الدرعية يمتلك مجموعة من المقومات التي تجعل منها واحدة من أهم الوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية، وأن تكون أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى موقعها الفريد الذي يحتضن حي الطريف المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وأكد انزريللو على هامش مشاركته في سوق السفر العربي بدبي، أن الهيئة تعمل على تطوير وتهيئة البنية التحتية بالدرعية وتأهيلها بما يتوافق مع الطلب المتزايد على أنشطة الضيافة والسياحة والتراث في المملكة، مشيراً إلى أن المنطقة ستشهد تنظيم العديد من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والفنية التي تجذب الأسر خلال شهر رمضان المبارك.

وكشف انزريللو أن الإطلاق الرسمي لمشروع بوابة الدرعية سيكون في ديسمبر المقبل، مشيراً إلى ارتباط المشروع برؤية المملكة 2030 - التي أطلقها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – من خلال مبادرة "مواسم السعودية" التي تعمل عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

الجدير بالذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعيّة تأسست في 26 شوال 1438هـ (الموافق 20 يوليو 2017م) بهدف تطوير منطقة الدرعيّة بصفتها موقعاً تاريخياً مهماً في المملكة العربية السعودية، وكونها عاصمة الدولة السعودية الأولى التي تعد المملكة اليوم امتداداً لها. وتعمل الهيئة على إبراز جذور هذه المدينة العريقة وتاريخها من جانب العمران والثقافة والفنون والمعرفة، وتطوير الأبعاد المعمارية والاقتصادية، وإظهار الجوانب الاجتماعية والثقافية والتاريخية لمنطقة الدرعية، لربط جذور تأسيس الدولة السعودية بحاضرها ومستقبلها؛ تأكيدًا للوحدة وتعزيزاً للفخر بهذا التاريخ، وتقديم تجربة استكشافية لا تُنسى لما يعرف بــ "جوهرة المملكة".