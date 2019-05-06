مركز صحي المنتزهات ب ثغر جدة يطلق مبادرة رايك يهمنا



- جدةً-أمل العامري تحت رعاية ادارة مستشفى الثغر العام بجدة، أطلق قسم تجربة المريض بمركز صحي المنتزهات مبادرة (رايك يهمنا) والتي تهدف الى تحسين الخدمة المقدمة للمريض من خلال مشاركتة في برنامج قياس تجربة المريض بعد تجربته العلاجية بالمنشاه الصحية للمساهمة في تحسين الخدمة المقدمة ، كما تم عمل ركن توعوية بهذه المناسبة بالإضافة إلى توزيع منشورات بهذا الخصوص.

وفي ختام قدم مدير المركز شكره للمشاركين والقائمين على هذه المبادرة التي تساهم في نشر الوعي الصحي في منظومة المجتمع .

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