جهاد أزعور :الشباب العربي بحاجة لعقد اجتماعي جديد يطلق العنان لإمكانياتهم الحقيقية

يتوجب على الحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفعيل دورها في توفير مزيد من الفرص لشباب المنطقة، قال الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، في كلمته الرئيسية خلال إطلاق نتائج استطلاع أصداء بي سي دبليو الحادي عشر لرأي الشباب العربي.

وصرح أزغور قائلاً: "خلافاً لمناطق أخرى من العالم حيث دفعت التحديات الاقتصادية الشباب في كثير من الأحيان إلى إلقاء اللوم على الحكومات وفقدان الثقة بها، يكشف استطلاع هذا العام أن الشباب ينتظرون من الحكومات تقديم الحلول العملية التي تساعدهم في مواجهة التحديات المستقبلية"

وأضاف مخاطباً الشباب العربي: " أنتم تواكبون التكنولوجيا، وتتطلعون إلى مستقبل أفضل للمنطقة. وتستوجب مخاوفكم ومطالبكم إنشاء عقد اجتماعي جديد يوفر لكم من خلاله بيئة مثلى لإطلاق العنان لإمكاناتكم وتحقيق الازدهار."

كما قال أيضاً في معرض كلمته أن الاستطلاع يسلط الضوء على خيبات الأمل المتنامية لدى الشباب العربي، حيث أشار أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع إلى ارتفاع تكاليف المعيشة باعتبارها مصدر القلق الأكبر بالنسبة لهم، تلتها مشكلة البطالة. " صحيح أن الإصلاحات جارية، ولكنها تستغرق بعض الوقت لتؤتي ثمارها. وثمة حاجة ماسة إلى تسريع وتيرة التقدم فيما يخص توفير فرص العمل لنحو 2,8 مليون شاب سينضمون إلى سوق العمل سنوياً طوال العقد القادم."

وحذر الدكتور جهاد أزعور الشباب من الاسهاب في توقعاتهم حول ما يمكن للحكومات أن تقوم به لحل تلك المشاكل. قال: "ما من مكان في العالم تستطيع الحكومات فيه أن توفر كل شيء لمواطنيها. ففي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لم يفلح نموذج الدولة الراعية - التي تبنته المنطقة على مدى عقود- في تلبية طموحاتكم وتطلعاتكم. لكن الخبر السار هو أن هناك طريقة أخرى، فأنتم بحاجة إلى حكومات تحفز إمكاناتكم من خلال توفير الفرص المناسبة لكم."

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وأضاف أن صندوق النقد الدولي قد حدد سياسات من شأنها أن تشكل "ميثاقاً لمستقبل أفضل في المنطقة" في دراسة أصدرها العام الماضي تحت عنوان "الفرصة للجميع".

وقال: "يمكن لهذا الميثاق أن يكون أساساً لعقد اجتماعي جديد يفتح الباب أمام مزيد من الحوار والمساءلة بين الحكومات والمواطنين، وتعمل فيه الحكومة على تمكين القطاع الخاص من اغتنام فرص التجارة والتكنولوجيا لتوفير المزيد من فرص العمل. وأخيراً وليس آخراً، يدعم هذا العقد أيضاً إنشاء حكومة إلكترونية تعتمد على التكنولوجيا لتوفير الخدمات الحكومية على نطاق أوسع بأقل التكاليف. وتتضمن هذه الخدمات توفير شبكات أمان وافية للمجتمعات الأكثر عوزاً في المناطق النائية، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للجميع، وأنظمة التعليم الكفيلة بمنح الشباب المهارات التي يحتاجون إليها للازدهار في عالم سريع التغير."

يمكن قراءة النتائج كاملةً والاطلاع على رؤى وتعليقات الخبراء بشأن استطلاع أصداء بي سي دبليو لرأي الشباب العربي، بما فيها مقالة للدكتور جهاد أزعور، عبر الموقع الإلكتروني www.arabyouthsurvey.com