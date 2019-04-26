- 1/3
- 2/3
- 3/3
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، نائب الرئيس الصيني على هامش القمة الثانية لمبادرة الطريق والحزام التي انطلقت أعمالها اليوم الجمعة في العاصمة الصينية بكين.
وكتب سموه، على حسابه الرسمي على "تويتر"، "أكدت له أن دولة الإمارات تدعم كل جهد دولي تنموي .. وأن التعاون الصيني العربي سيؤثر بشكل إيجابي كبير في مشروع طريق الحرير الجديد نظراً للموقع الجغرافي الاستراتيجي للعالم العربي كرابط بين الشرق والغرب".
اقرأ أيضاً... محمد بن راشد يترأس وفد الدولة في المنتدى الثاني لمبادرة الطريق والحزام
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد يلتقي نائب الرئيس الصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.