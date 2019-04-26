محمد بن راشد يلتقي نائب الرئيس الصيني

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، نائب الرئيس الصيني على هامش القمة الثانية لمبادرة الطريق والحزام التي انطلقت أعمالها اليوم الجمعة في العاصمة الصينية بكين.

وكتب سموه، على حسابه الرسمي على "تويتر"، "أكدت له أن دولة الإمارات تدعم كل جهد دولي تنموي .. وأن التعاون الصيني العربي سيؤثر بشكل إيجابي كبير في مشروع طريق الحرير الجديد نظراً للموقع الجغرافي الاستراتيجي للعالم العربي كرابط بين الشرق والغرب".

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