الصفدي يستقبل سفير الدولة

عمان (وام) استقبل معالي أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، مطر سيف الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله. وأشاد الوزير الصفدي بما بذله السفير الشامسي من اهتمام وتعاون خلال فترة عمله بالأردن، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح في مهامه القادمة. من جهته، عبر السفير الشامسي عن شكره وتقديره لوزارة الخارجية الأردنية على جهودها وتقديمها كل التسهيلات للبعثة والكادر الدبلوماسي، متمنياً للمملكة الأردنية الهاشمية مزيداً من التقدم والازدهار. وفي نهاية اللقاء قدم معالي الصفدي هدية تذكارية لمطر سيف الشامسي.

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