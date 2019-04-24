الامارات | أولوية التوظيف للطلبة المشاركين في «منتدى 360» بعد تخرجهم

شكرا لقرائتكم خبر عن أولوية التوظيف للطلبة المشاركين في «منتدى 360» بعد تخرجهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية المواطنة بالإنابة، فاطمة الحوطي، أن مشاركة الطلبة في منتدى «توطين 360»، يضاف إلى السير الذاتية الخاصة بهم، كجزء من الخبرات المطلوبة من قبل جهات التوظيف، إذ يخوض الطالب ست مراحل في المنتدى، تشمل الإرشاد المهني والتدريب والتوعية والتحفيز، وبرنامج ريادة الأعمال، ثم يلتقي كوادر مواطنة ناجحة في القطاع الخاص، وكذلك يشارك في برنامج «وجهني»، وفي نهاية المنتدى يحصل الطالب المشارك على شهادة مشاركة، ما يعطيه الأولوية في التوظيف.

جاء ذلك في تصريحات صحافية، على هامش فعاليات اليوم الأول لمنتدى الطلبة (توطين 360)، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتوطين، برعاية مجلس التعليم والموارد البشرية، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وقالت الحوطي: «إن (الوزارة) تسعى لدراسة إلزامية التدريب الميداني لطلبة الجامعات والثانوية، بالتعاون مع الجهات المختصة، إذ إن التدريب المهني يعد أحد العوامل المهمة للعمل بعد الانتهاء من الدراسة».

ومن المقرر أن يستمر المنتدى ثلاثة أيام، حيث شهد في يومه الأول مشاركة 1000 مواطن ومواطنة من طلبة الجامعات.

وأضافت الحوطي أن منتدى الطلبة (توطين 360)، يأتي في إطار البرنامج الوطني للتوجيه والإرشاد المهني، الذي أطلقته الوزارة ضمن حزمة سياسات وبرامج التوطين، حيث يستهدف توعية الطلبة والشباب المواطنين بأهمية العمل في القطاع الخاص، وإبراز المزايا التي يوفرها، إلى جانب إرشادهم مهنياً، وتمكينهم، وصولاً إلى توظيفهم في هذا القطاع الاستراتيجي المهم، فضلاً عن إبراز أهم مبادرات وبرامج المؤسسات الوطنية التي تعزز مستهدفات الأجندة الوطنية للتوطين والتوعية، بما تقدمه مراكز المشاريع الريادية من تسهيلات وممكنات للشباب المواطن.

وأشارت إلى أن المنتدى يعد منصة تمكن الطلبة من اتخاذ القرارات الصحيحة في اختيار المهن والتخصصات المطلوبة في القطاع الخاص، بناء على بيانات ومعلومات واقعية.

وأوضحت أن اليوم الأول من المنتدى تضمن 28 ورشة تدريبية، وسبع جلسات للتوعية والتحفيز، بمشاركة سبعة متحدثين، و27 مدرباً من مؤسسات القطاع الخاص.

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وحصل الطلبة المشاركون عند بداية تسجيلهم على كتيب صغير (جواز الطالب)، الذي يتضمن الخطوات التعريفية والإرشادات التوجيهية اللازمة حول المراحل الست التي سيخوضونها خلال المنتدى، بالإضافة إلى بطاقة مشاركة.

وتمكن الطلبة من معرفة وتحديد مسارهم المهني، من خلال مشاركتهم في ورش الإرشاد المهني، التي تعرفوا من خلالها إلى ميولهم المهنية عبر التقييم الذاتي وجلسات الإرشاد الافتراضي التي تتم بمشاركة المرشدين الأكاديميين في محطة اكتشاف القدرات.

كما شارك الطلبة في محطة التدريب وريادة الأعمال، التي استهدفت ترسيخ وتعزيز مهارات سوق العمل والتوظيف الذاتي والعمل الحر.

وتضمنت فعاليات المنتدى عدداً من جلسات التوعية والتحفيز التي قامت باطلاع الطلبة والطالبات على تجارب رواد الأعمال المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تجارب المواطنين العاملين في القطاع الخاص ممن أثبتوا كفاءتهم وتميزهم الوظيفي.

كما استعرضت جلسات التوعية والتحفيز مميزات العمل في القطاعات الاستراتيجية، بما يستهدف إكساب الطلبة المعرفة بوظائف المستقبل، بالإضافة إلى إطلاعهم على التجارب العالمية والإقليمية، من خلال عروض قدمها ممثلون عن شركات رائدة في هذه المجالات.

واستعرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين أمام الطلبة تطبيق «وجهني» الذي يعد إحدى المبادرات التي أطلقتها الوزارة دعماً لاستراتيجيتها وتوجهها نحو تحفيز وتشجيع الطلبة المواطنين على العمل في مؤسسات القطاع الخاص.

مطالب المشاركين

قالت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية المواطنة بالإنابة، فاطمة الحوطي، إن التغذية الراجعة من الطلبة حول المشاركات في فعاليات منتدى الطلبة للتوطين 360، أسفرت عن مطالبات عدة لهم، أبرزها حاجتهم إلى التعرف بشكلٍ أوسع إلى قطاع الفضاء، وقطاع ريادة الأعمال، وتقليل الفترة الزمنية لعرض أوراق العمل خلال المنتدى، مشيرة إلى أن المنتدى يضم 30 ورشة تفاعلية حول ريادة الأعمال.