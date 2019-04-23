شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بوفد يرأسه معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم









أمل العامري-الكويت

في إجتماع اللجنة التنفيذية الثاني للدورة ( ٤٣ ) للمنظمة العربية لجمعيات الهلال والصليب الاحمر والتي تقام في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من ٢١-٢٣ أبريل ٢٠١٩م.

كما تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي كذلك في أعمال الدورة الـ (44) للهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والتي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة تحت شعار "مبادئنا تجمعنا" ، بحضور أمناء ورؤساء الجمعيات الوطنية والأعضاء، وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وأعضاء من المنظمات الدولية والمراقبين من الهيئات والجهات العاملة في الحقل الإنساني على المستوى الإقليمي والدولي.

وقد بدأت أعمال الدورة بكلمة لرئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي رحب بها بالحضور ورؤساء وأمناء الجمعيات والهيئات والمنظمات الإنسانية المشاركة بعد ذلك قام الأمين العام للمنظمة العربية بإقامة كلمة الأمانة العامة للمنظمة بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن جمعية الهلال الأحمر الكويتي وأبرز الأعمال التي قامت بها منذ تأسيسها بعد ذلك قام رئيس الدورة السابقة للأعمال وهو رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي بإلقاء كلمته بعد ذلك قام معالي رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم على هامش أعمال الدورة بتقديم درع تذكاري للأمين العام السابق للمنظمة العربية الاستاذ/ صالح السحيباني نظير الجهود التي قام بها خلال فترة عمله كأمين عام للمنظمة كما قام معالي الدكتور القاسم بتقديم درع تذكاري لرئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بالكويت بالإضافة الى تقديم درع تذكاري لرئيس جمعية الهلال الاحمر الكويتي على استضافة هذه الدورة .