الامارات | "الهلال الأحمر" تكشف عدد المستفيدين من برامج رمضان داخل الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الهلال الأحمر" تكشف عدد المستفيدين من برامج رمضان داخل الدولة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن 575 ألف شخص على مستوى الدولة سيستفيدون من برامج رمضان هذا العام بقيمة 19 مليونا و189 ألف درهم.
وأفادت الهيئة - خلال مؤتمر صحافي عقدته منذ قليل في مقرها بأبوظبي -بأن 477 ألف شخص يستفيدون من برنامج إفطار صائم خلال الشهر على مستوى الدولة بقيمة تبلغ 9 ملايين و377 ألف درهم، فيما يستفيد 44 ألفا و860 شخصا من المير الرمضاني الذي يوفر الاحتياجات الغذائية الرئيسية للأسر المتعففة وأصحاب الحاجات بتكلفة تبلغ 4 ملايين و488 ألف درهم، إلى جانب 53 ألفا و215 شخصا يستفيدون من زكاة الفطر بقيمة 5 ملايين و324 ألف درهم.
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