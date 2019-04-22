أتش أم أتش - إدارة الضيافة القابضة تشارك في سوق السفر العربي لعام 2019

تعلن إدارة الضيافة القابضة (أتش أم أتش)، وهي من كبرى الشركات المتخصصة بإدارة الفنادق بالمنطقة في قطاع الفنادق الخالية من الكحول، ولها تاريخ ممتد في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن اشتراكها في واحد من أكبر الفعاليات بالشرق الأوسط، وهو معرض سوق السفر العربي لعام 2019. تم تطوير سوق السفر العربي لإطلاق إمكانيات العمل في منطقة الشرق الأوسط للعاملين في السياحة وأصحاب الفنادق في الداخل والخارج؛ ويعد هذا الحدث النسخة 26 لسوق السفر العربي.

مع توسع إدارة الضيافة القابضة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يقدم ذلك الحدث العالمي المنصة العالمية المثالية لإبراز تطور المجموعة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وكذلك تقدم أتش أم أتش فرصة للمشاركة مع الشركاء الموجودين خلال تقديم منصة لاستقطاب فرص جديدة للتوسع.

وتعقيبًا على مشاركة المجموعة، قال السيد عبودي الأصالي، المدير التنفيذي لأتش أم أتش: "يعد سوق السفر العربي واحد من اعظم الفعاليات بالمنطقة بالنسبة لمجال السفر والضيافة. إن مشاركتنا في سوق السفر العربي تقدم فرصة أخرى لعرض ما لدينا من فنادق وعلامات تجارية متميزة، كما أنه يدعم التزامنا بالمساهمة في رؤية الإمارات في السياحة للعام 2020، بل وما هو أكثر من ذلك، هذا بالإضافة إلى الهدف الرئيس لاستقطاب زوار إلى الدولة.

وأضاف الأصالي: "نتطلع إلى الترحاب بالمساهمين والشركاء، كما أننا نشارك في الاجتماعات التي تعقد مع مالكي الفنادق المعنيين خلال سوق السفر العربي، حيث إننا نثق بأنهم سوف يمدوننا بمزيد من النمو الفرص الجديدة".

زوروا الاستاند رقم HC0530 أثناء سوق السفر العربي لعام 2019، من 28 أبريل حتى الأول من مايو، قاعة الشيخ سعيد، مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.