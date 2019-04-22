الإعلان عن تفاصيل تسجيل المباني في "حصنتك"

أعلنت إدارة "حصنتك"، نظام الأمان الحديث لحماية الأرواح والممتلكات من الحرائق والحالات الطارئة المطبق حالياً في جميع أنحاء دولة الإمارات، تفاصيل تسجيل المتاجر ومراكز التسوق والمستودعات، إضافة إلى المباني التجارية والسكنية والفنادق والمنشآت العامة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والأماكن العامة الأخرى.

ويعد "حصنتك" مبادرة بين وزارة الداخلية وشركة إنجازات لأنظمة البيانات، إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات الاستراتيجية الرائدة في المنطقة، وهي مصممة لرفع كفاءة استجابة خدمات الطوارئ لجميع أجهزة الإنذار من الحريق والطوارئ، من خلال نظام أمان حديث يساعد على اختصار أوقات الاستجابة ورفع كفاءتها لكل الحالات الطارئة في جميع أنحاء الدولة، مما يقلل من الأخطار على الأرواح والممتلكات.

ويمكن لملاك المباني وممثليهم التسجيل في النظام عبر الموقع الإلكتروني لنظام "حصنتك" على www.hassantuk.gov.ae وعبر مكاتب "تسهيل" المنتشرة في جميع أنحاء الدولة وسيتم قريباً الإعلان عن مزيد من المعلومات حول مرافق التسجيل في "حصنتك".

وأكد العقيد خبير علي المطوع رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع حصنتك أهمية تسجيل المباني التجارية في نظام "حصنتك" الذي يساهم في حماية الأرواح والممتلكات ويوفر أفضل وأحدث المعايير المتعلقة بالسلامة والوقاية من الحرائق، وذلك دعماً لأهداف رؤية الإمارات 2021، في جعل الدولة واحدة من أكثر البلدان أمناً في العالم، مشيراً إلى أن نظام "حصنتك" يقدم حلولاً مبتكرة من شأنها تعزيز كفاءة نظم أمن وسلامة المباني والارتقاء بجودة خدمات الاستجابة للطوارئ وتحقيق أعلى درجات الشعور بالأمان لدى كل أفراد المجتمع.

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من جانبه، قال عاطف البريكي مدير المشاريع الاستراتيجية في شركة إنجازات لنظم البيانات، إن مهمتنا الأساسية هي توفير نظام يحصن أفراد المجتمع ويساعد على حماية الأرواح والممتلكات من الحرائق وغيرها من الحالات الطارئة التي تهدد الحياة، لذا طورت إنجازات بالتعاون مع وزارة الداخلية نظام "حصنتك" لتوفير أقصى درجات السلامة للمجتمع سواء في المنازل أو مكاتب العمل أو أي مبنى عام من خلال استخدام بيانات فعالة لأنظمة إنذار الحريق في المباني مع ضمان الصيانة الدورية اللازمة لجميع أنظمة السلامة، حيث يزيد "حصنتك" من فاعلية هذه الأنظمة ويوفر المزيد من الحماية للأرواح والممتلكات.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل آلية التسجيل الكاملة في الموقع الإلكتروني لنظام "حصنتك"، حيث يعتمد هيكل الرسوم على سلسلة من خمس فئات تم تحديدها من خلال تصنيف المبنى من حيث المساحة المربعية وارتفاعه ومساحة الأرض الإجمالية.

والجدير بالذكر قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012، والقرار الوزاري رقم 505 لسنة 2012، للارتقاء بمستوى الأمن والسلامة تماشياً مع رؤية الإمارات 2021، ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 لجعل دولة الإمارات واحدة من أكثر البلدان أمناً في العالم.

ويدعم نظام "حصنتك" الرؤية الاستراتيجية للوزارة في جعل الإمارات واحدة من أكثر الدول أماناً في العالم وهو نظام متكامل يوفر تحليلاً ذكياً لسلامة المباني على مدار الساعة، مما يضمن أعلى مستويات الحماية للأرواح والممتلكات في جميع أنحاء الدولة.