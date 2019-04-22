"الاتحادية للموارد البشرية" تعمم العطلات الرسمية للقطاعين العام والخاص

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم الاثنين، تعميماً خاصاً بشأن أجندة العطلات الرسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص في الدولة لعامي 2019-2020، بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء لسنة 2019، بشأن اعتماد العطلات الرسمية للعاملين في الدولة.
وطالبت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، جميع الجهات بالتقيد بمواعيد العطلات الرسمية وفق التواريخ المبينة في القرار والتعميم.
وأضافت أن القرار سيساهم في التسهيل على المواطنين والمقيمين، وتمكينهم من تخطيط إجازاتهم مسبقاً، وتعزيز وتقوية الأواصر الاجتماعية بين فئات المجتمع كافة، من مواطنين ومقيمين من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في ظل عدم تضارب الإجازات بين القطاعين.
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