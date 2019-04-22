الامارات | تطوير الحي التراثي بكلفة 25 مليون درهم في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير الحي التراثي بكلفة 25 مليون درهم في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن مشروع تطوير الحي التراثي في المدينة الذي سيرى النور قريبا، سيكون وجهة سياحية استثمارية جديدة في الإمارة تتناسب مع تطلعات المستثمرين في عجمان، حيث يشتمل المشروع الذي تبلغ كلفته 25 مليون درهم، على نماذج مختلفة من الفرص الاستثمارية بمختلف المساحات والاستخدامات بأسعار تنافسية دعماً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن الملتقى قدم عرضاً توضيحياً للحضور حول المشروع وأهدافه ومنحهم فرص متنوعة للتعرف على المشروع ومساعدتهم على فتح مشاريعهم الناجحة.

وأفاد أن الكفاءات المؤهلة بالدائرة وبالتعاون مع دائرة التنمية السياحية بعجمان عملت على تصميم المشروع ليحافظ على الاصل القائم مع التطوير عليه فالمشروع يحتفظ بالهوية الأصيلة للإمارة ويضم موروثاتنا العريقة ويقع في المنطقة التاريخية ليتميز بموقع استرايجي باحتضانه لمتحف عجمان والذي يعد أحد أقدم القصور في الخليج العربي وسوق صالح التاريخي بما يرتقي به ليكون مشروعاً نابضاً بالحياة ومرفداً للثقافة والاقتصاد والسياحة.

وتابع: أن المشروع الذي تبلغ تكلفته 25 مليون درهم عمل على تعزيز المنطقة المحيطة بالمتحف وأولى اهتماماً لافتاً بالحفاظ على الأشجار المعمرة والبساط الأخضر في المنطقة التاريخية وقد حرص المصممون على تصميم المباني التي تنسجم مع الأشجار التي استخدمت كمظلات طبيعية بما ينسجم مع رؤيتنا الرامية للحفاظ على ثرواتنا الطبيعية .

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من جهته قدم المدير التفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية رئيس المشروع الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري شرحاً مفصلاً عن المشروع الذي بدأ أولى خطواته في عام 2018 ليقام على مساحة تبلغ 5300 متر مربع ، موضحاً أن المشروع حافظ على الموروثات والمحتويات الأثرية والقوارب التاريخية في الموقع ليمنح الزائر تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة كما وسيضيف المشروع عدداً كبيراً من الفعاليات المحلية والدولية والاحتفالات الدينية والسياحية.

وتابع بن عمير أن المشروع ركز على إبراز التاريخ العريق للمدينة ويضع تصوراً واضحاً للنسيج العمراني والخاص بحقبة مهمة من تطوير المدينة اذ يعد المشرع تطوراً وامتداداً لعناصر تاريخية وتراثية بارزة تركت بصمة مميزة لتكون شاهدة على ماضٍ عظيم وأحداث مشرفة.

من جهتها أوضحت رئيس قسم المشاريع وتطوير الأعمال مدير المشروع المهندسة حورية البلوشي أن القيادة الحكيمة في عجمان تسعى بشكل دائم ودؤوب لإيجاد فرص اسثمارية متنوعة للشباب فالمشروع يقدم تسهيلات متعددة لأصحاب المشاريع حيث اعتمدت الدائرة على تأجير العقارات بشكل مجاني لمدة عام كامل بالتنسيق مع شركة عقار ، مبينةً أن المشروع يحتوي على 37 متجر متاحة لجميع أنواع الأنشطة ذات الصلة تتراوح مساحتها ما بين 40 متر مربع الى 100 متر مربع.