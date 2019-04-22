رئيس المعهد العالمي للمدققين الداخليين : الإمارات هي المنطقة الأسرع نمواً للمدققين الداخليين

قال السيد ناوهيرو موري، رئيس مجلس إدارة المعهد العالمي للمدققين الداخليين (IIA) إن دولة الامارات ودول المنطقة تعتبر من الاسواق الاسرع نموا بالنسبة للمدققين الداخليين.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام خلال المؤتمر الإقليمي التاسع عشر للتدقيق الداخلي، الذي استضافته جمعية المدققين الداخليين في الإمارات العربية المتحدة (UAE IAA) في أبوظبي، قال السيد موري: "أرى بوضوح إمكانات هائلة في هذه المنطقة. لقد عقدنا المؤتمر الدولي في دبي العام الماضي والذي استقطب أكثر من 3000 مشارك وهو الأكبر إلى حد بعيد في تاريخ المعهد العالمي للمدققين الداخليين. وقد شهد في هذا المؤتمر أكبر وأهم تجمع للمدققين الداخليين في المنطقة بحضور أكثر من 550 من الخبراء والمتخصصين في التدقيق الداخلي".

واضاف :" إن المعهد العالمي للمدققين الداخليين هو المانح والمرشد ومزود المعايير والإرشادات والشهادات المعترف بها على نطاق واسع في مهنة التدقيق الداخلي. أنشئ في عام 1941، ويقدم المعهد العالمي للمدققين الداخليين خدماته اليوم لأكثر من 200,000 عضو من أكثر من 170 دولة ومنطقة.

وقال السيد موري فيما يتعلق بقضية اعتماد التكنولوجيا من قبل المدققين الداخليين: "كما ترون، فإن الأشياء التي تمت مناقشتها هنا في المؤتمر تشير إلى أن هناك اهتمام منصب على اعتماد التكنولوجيا، لكنه يختلف من شركة إلى أخرى سواء في القطاع الحكومي والخاص".

Advertisements

وقال أيضأ أن المعهد العالمي سيصدر إرشادات حول كيفية اعتماد المدققين الداخليين للتكنولوجيا وكيف يمكنهم الاستفادة من التكنولوجيا واستخدامها بطريقة عملية. واضاف "من الواضح أن الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وقواعد البيانات المتسلسلة (blockchain) في طريقها إلينا. ومن أجل ذلك، قمنا بإجراء الأبحاث، وقد أصدرنا توجيهاتنا بخصوص بعضها. ونعدكم بالمزيد قريباً ".

وقال رئيس المعهد العالمي للمدققين الداخليين إن هناك مجالًا أوسع للمدققين الداخليين للارتقاء بالمؤسسات بشكل احترافي حيث أن التدقيق الداخلي يعتبر في الواقع مصدرًا حقيقياً للموهبة. "لذا، فإن المدير المالي هو أحد السبل، والرئيس التنفيذي هو السبيل الآخر، ويمكن أن يكونان مدراء إدارة المخاطر ويمكن أن يكونان أعضاء مجلس الإدارة أيضاً. "

كما وافق أيضاً على أن جرائم الاختراق تشكل الخطر الأكبر. تتمثل أهم المخاطر التي تواجه الصناعة في أمن الاختراق وجمع البيانات ونشرها ويتم حالياً اعتماد التكنولوجيا لتغيير طريقة إجراء التدقيق. " ومع ذلك، فإن الحد من تلك المخاطر ليس من مسؤولية المدقق الداخلي وحده. إنها فعلياً مسؤولية الإدارة. ونحن هنا لإيجاد تلك المخاطر ومن ثم تحديدها لهم حتى نتمكن من العمل معًا للحد منها. "

وفيما يتعلق بقضية عدد المدققين الذين سيصبحون أقل في المستقبل عما هو عليه الآن بسبب اعتماد التكنولوجيا، قال رئيس المعهد العالمي للمدققين الداخليين إن ذلك يعتمد على المنظمة وطريقة اعتمادها لهذه التكنولوجيا. "هناك بعض الصناعات التي لا تحتاج إلى اعتماد التكنولوجيا على الإطلاق، مثل صناعة الفخار، التي كانت موجودة منذ قرون وسوف تستمر في استخدام التقنية التي تعتمد على الطريقة التقليدية. إذا كان المدقق الداخلي في شركة صناعة الفخار لا يعتمد التكنولوجيا في حد ذاته، فلا داعي للقلق بشأن ذلك. ولكن إذا كان العميل يريد بالفعل البدء في استخدام الهواتف الذكية لشراء الفخار، فتلك قضية أخرى".