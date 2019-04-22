"طلبات" تحتفي بخمسة عشر عاماً من التميز في خدمة توصيل الطعام بالمنطقة

تحتفي "طلبات"، الشركة الرائدة في خدمة طلب الطعام عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخمسة عشر عاماً من النجاح مع عملائها والمطاعم الشريكة لها. وساهمت "طلبات" منذ تأسيسها عام 2004 - وقبل انتشار خدمة طلب الطعام عبر الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي - في إرساء مفهوم جديد لتجارب الطعام.

وقال تون جيسيلز، الرئيس التنفيذي للعمليات في "طلبات": "لدينا الآن عملاء يطلبون الطعام عبر منصتنا 4 مرات يومياً، وهذا يؤكد أن ’طلبات‘ ليست ظاهرة عرضية لديهم وإنما باتت جزءاً لا يتجزأ من حياتهم اليومية. وقبل 15 عاماً من الآن، كانت سلوكيات المستهلكين في طلب الطعام مختلفة تماماً عما هي عليه اليوم لناحية التجربة وتكرار الطلب؛ وهذا يعني أن ’طلبات‘ لم تساهم في تحول سلوكيات طلب الطعام فحسب، بل ساهمت على مستوى أوسع أيضاً في ظهور التجارة الالكترونية من خلال تعزيز ثقة المستهلكين بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت".

ومن خلال عروضها المتقدمة مثل "المطابخ السحابية"، تتيح "طلبات" لعملائها الوصول إلى قائمة أوسع من خيارات الطعام ولا سيما في المناطق غير المخدمة. كما وسّعت المنصة نطاق خدمة "جو" (GO)، وهي خدمة التوصيل الأفضل في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، لتضمن بذلك تجربة استثنائية للعملاء مع فترات توصيل قياسية وميزة تتبع الطلب لتحقيق الشفافية الكاملة.

Advertisements

وتعد "طلبات" إحدى ركائز "طفرة توصيل الطعام" في المنطقة، حيث كشف تقرير أصدرته شركة KPMG مؤخراً أن 86% من منافذ بيع الأطعمة والمشروبات في دولة الإمارات مدرجة ضمن تطبيقات التوصيل، وأن 68% من هذه المنافذ سجلت معدلاً معقولاً من حجوزات وطلبات الطعام عبر هذه التطبيقات. كما صرّح 32% من منافذ الأطعمة والمشروبات (مقابل 21% عام 2017) أنهم حققوا أكثر من ربع عائداتهم عبر تطبيقات طلب الطعام. وتظهر هذه الاحصاءات تحولاً واضحاً في عادات تناول الطعام لدى المستهلكين.

وأضاف جيسيلز: "جاء فهمنا العميق للمستهلكين في المنطقة نتيجة التزامنا بالاستثمار في المواهب المحلية التي تدرك تطلعاتهم، ونحن نسعى إلى تقديم خدمات عالمية المستوى في المنطقة عبر تبني نموذج أعمال متخصص يرتكز على المنتجات ومواهب التكنولوجيا المحلية الذين يمكنهم تصميم الخدمات وفقاً لاحتياجات المستهلكين في المنطقة. ونعتزم حالياً الارتقاء بمستوى تميز منصتنا، وسنكشف عن خدمات جديدة تساهم في تعزيز راحة المستهلكين".

واحتفاءً بخمسة عشر عاماً من النجاح في المنطقة، تعاونت "طلبات" مع المطاعم الأكثر شعبية لدى المستهلكين لتقديم حسومات تصل حتى 50% على الطلبات، فضلاً عن تقديم 15 وجبة طعام خارجية مدفوعة التكاليف لتشجع مستخدمي "طلبات" على اختبار تجارب الطعام المتنوعة التي توفرها المنصة.