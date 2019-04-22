رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون رئيس سيريلانكا

أبوظبي (وام، الاتحاد)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية، إلى مايتريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سيريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الانفجارات التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس مايتريبالا سيريسينا.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعازيه لقيادة وشعب سيريلانكا.

وقال سموه عبر «تويتر»: «إرهابي من يغدر بالناس في دور العبادة.. إرهابي من يشيع الخوف عند المصلين الآمنين.. إرهابي من يريد أن يشعل حرباً دينية بين البشر.. تعازينا للشعب السيريلانكي.. تعازينا للعالم.. تعازينا لكل من يعمل من أجل التسامح والتعايش والتعارف والتقارب بين البشر».

كما قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تعازيه لقيادة وشعب سيريلانكا.

وقال سموه عبر «تويتر»: «التفجيرات الغادرة التي حصدت أرواح الأبرياء في سيريلانكا، موجة إرهابية جديدة تطال الإنسانية والعالم.. ندين الأعمال الجبانة التي استهدفت ابرياء الآمنين، تعازينا لقيادة وشعب سيريلانكا وتمنياتنا بالشفاء للمصابين، العالم اليوم أحوج ما يكون للوقوف بحزم لاستئصال منابت هذا الإرهاب الممنهج».

وأعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن تعازيه لحكومة وشعب سيريلانكا.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «قتل الأبرياء الآمنين جريمة آثمة، وتزداد بشاعة باستهداف الناس في يوم عيدهم وفي أماكن عبادتهم. دموية الإرهاب واستهانته بأرواح الآمنين لا تهاون معهما.. أتقدم بخالص التعازي القلبية لسيريلانكا حكومة وشعباً. ولن تتوقف مساعي اجتثاث الإرهاب ونشر روح وثقافة التسامح بين شعوب العالم المحبة للخير».