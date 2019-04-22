100 من كبار موظفي أبوظبي في برامج تطويرية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية أبوظبي الحكومية والمعهد الدولي للتطوير الإداري ومقرها مدينة لوزان السويسرية، عن تدريب 100 من قيادات دوائر أبوظبي، وذلك بعد دخولهما في شراكة جديدة تهدف إلى توفير برامج تعليمية حائزة على الجوائز في مجال التطوير التنفيذي لكبار الكوادر الحكومية في إمارة أبوظبي.

وتستهدف البرامج المنبثقة عن هذه الشراكة كبار القيادات الحكومية لتمكينهم من صقل مهاراتهم ضمن عدة مجالات بما فيها التفكير الاستراتيجي والقيادة وتحفيز وتطوير فرق العمل. وقد بدأت أكاديمية أبوظبي الحكومية بالفعل في تدشين هذه البرامج من مقرها بأبوظبي، وذلك ضمن مسارات تعليمية سيتم استكمالها داخل حرم المعهد الدولي للتطوير الإداري في سويسرا خلال الصيف المقبل.

ووقع البروفيسور جان فرانسوا مانزوني، رئيس المعهد والدكتور محمد راشد الهاملي، مدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي اتفاقية الشراكة في مقر الأكاديمية بأبوظبي.

وقال الدكتور الهاملي «سيكون للبرامج التدريبية التي نقدمها في أكاديمية أبوظبي الحكومية دورٌ كبيرٌ في إعداد القيادات الحكومية بأبوظبي وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لتحقيق النجاح في المستقبل. وفي إطار بحثنا الدائم والمستمر عن أفضل مؤسسات التطوير المهني وأكثرها كفاءةً من أجل تدريب قيادات الهيئات الحكومية لدينا، لم نجد شريكاً أفضل من المعهد الدولي للتطوير الإداري لتقديم البرامج الكفيلة بالارتقاء بكفاءات قياداتنا إلى مستويات أعلى من التميز مقارنة بنظرائهم على المستوى الدولي».

وأضاف قائلاً «نحن نتعامل مع القضايا الكبرى التي تمس المستقبل كجزء من منهاجنا التدريبي، كما نأخذ في عين الاعتبار تأثير اقتصاد ما بعد النفط على بلادنا والمنطقة ككل. ولذلك، يأتي التعليم في طليعة الاتجاهات التي ترتكز عليها دولة الإمارات لضمان المضي في المسار الصحيح نحو المزيد من التقدم والازدهار في المستقبل وإحداث التغيير الإيجابي المطلوب».

وبموجب هذه الشراكة، سيتعاون الطرفان في توفير برامج تدريب نوعية للمديرين التنفيذيين والمديرين العامّين ورؤساء الأقسام ومسؤولي الإدارات العليا. وستضمن الاتفاقية للموظفين في المناصب العليا في حكومة أبوظبي تحصيل مجموعة من أفضل البرامج التدريبية المتاحة والمصممة خصيصاً لكبار المسؤولين التنفيذيين والموظفين الحكوميين المتميزين.

من جانبه، قال البروفيسور مانزوني: «باعتبارنا شريكاً رئيسياً وداعماً لـ «أكاديمية أبوظبي الحكومية»، فإننا نفخر بالدور الريادي الذي يضطّلع به المعهد الدولي للتطوير الإداري في منطقة الشرق الأوسط. وتواصل أكاديمية أبوظبي الحكومية اكتساب زخم متزايد لترسّخ مكانتها كمنصّة تعليمية رائدة تعمل على تمكين مسيرة تطوير المواهب البشرية في أبوظبي والمساهمة في الارتقاء بمنظومة بنيتها التحتية المتطوّرة ودفع عجلة النمو الاقتصادي بوجه عام».

وأضاف مانزوني قائلاً: «يتمثّل هدف المعهد الدولي للتطوير الإداري في تطوير مهارات الكوادر التنفيذية وإحداث تحول نوعي في أداء المؤسسات، ومن هنا فإننا نتطلع قدماً إلى تسخير خبراتنا الطويلة وتوظيف معرفتنا الواسعة ضمن المجالات الداعمة لأهداف رؤية أبوظبي المستقبلية، ونحن على قناعة راسخة بأهمية هذه الشراكة التي ستكون دون أدنى شك تجربة استثنائية تحفّزنا على الابتكار والإبداع». وتُعد أكاديمية أبوظبي الحكومية مؤسسة حكومية تتمثل مسؤولياتها في الإشراف ووضع خطط التعليم والتطوير المهني لموظفي حكومة أبوظبي.