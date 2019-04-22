نهيان بن زايد: مواصلة نهج زايد في العمل الخيري

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أهمية تضافر الجهود ومواصلة المسيرة تجاه العمل الخيري والإنساني وفق النهج الذي أرساه الوالد المؤسس لتعزيز مكانة دولة الإمارات على الخريطة العالمية، باعتبارها أكبر مانح للمساعدات الإنسانية، ونموذجاً للتسامح.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء المؤسسة في أبوظبي، بحضور كل من عبد الرحمن القمزي، ومصبح المزروعي، ومحمد خلفان الظاهري، أعضاء مجلس أمناء المؤسسة، وحمد سالم بن كردوس العامري المدير العام للمؤسسة.

وقال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان: «نجحت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية منذ تأسيسها وحتى اليوم في المساهمة بمسيرة الدولة على صعيد الأعمال الخيرية والإنسانية، من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج المتنوعة داخل الدولة وخارجها بما ينسجم مع رؤيتها بأن تصبح مؤسسة رائدة في العمل الإنساني على مستوى العالم، وبما يعكس إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مد يد العون للمحتاجين، من دون تمييز بين عرق أو جنس أو دين أو لون، وتمضي المؤسسة قدماً لنشر رسالة الخير والإنسانية ومساعدة أكبر عدد من المحتاجين حول العالم».

واطلع سموه، وأعضاء المجلس خلال الاجتماع على أهم الإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال العام الماضي، والتي تضمنت تنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية والخيرية في مختلف دول العالم، كما ناقشوا عدداً من المواضيع التي تدعم رؤية المؤسسة بأن تصبح مؤسسة رائدة في العمل الإنساني على مستوى العالم.

وبحث الاجتماع مشاريع وخطط العام 2019، شملت الموازنة السنوية، والمشاريع والبرامج التي ستنفذها المؤسسة خلال العام الجاري، إلى جانب مناقشة أهم مستجدات برنامج زايد للحج الذي يوفر فرصة لألف حاج سنوياً من داخل الدولة وخارجها لأداء فريضة الحج على نفقة المؤسسة، ومناقشة القرارات التي اتخذت بشأنها بما يحقق أهداف المؤسسة الستة الممثلة بالصحة، التعليم، الأعمال الخيرية، الحج، الإغاثة، والجوائز.

وخلال الاجتماع اعتمد مجلس الأمناء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمي، وذلك في إطار حرص المؤسسة على الارتقاء بدورها الإنساني ومكانتها الرائدة في هذا المجال، بما ينسجم مع رسالتها الرامية إلى تنفيذ برامج ومشاريع خيرية مستدامة.

كما اطلع أعضاء المجلس خلال الاجتماع على الهوية المؤسسية الجديدة التي أطلقت مؤخراً تحت شعار «عطاء باستدامة».