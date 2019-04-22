«بلدية أبوظبي» تفوز بأفضل مشروع لإنتاج الخرائط البيئية الرقمية

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت بلدية مدينة أبوظبي على شهادة امتياز في مجال إنتاج الخرائط البيئية الهندسية الرقمية ضمن المسابقة التي أقيمت مؤخرا في المملكة المتحدة - لندن.

وتعتبر البلدية الوحيدة على مستوى الوطن العربي التي تحقق هذا الإنجاز وتنافس كبرى الدول العالمية، ومن بينها: «الصين، كوريا، اليابان، فرنسا، اندونيسيا، كمبوديا ،إيطاليا، الولايات المتحدة، نورووي، البرازيل، المملكة المتحدة، الهند».

وأكد المهندس خلفان سلطان النعيمي المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن، أن حصول بلدية مدينة أبوظبي على جائزة تنافست عليها دول رائدة وعريقة يعكس مدى التقدم الحضاري الذي حققته إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تسخيرها أحدث التقنيات التي تدعم ممارساتها وترتقي بخدماتها، حتى أصبحت بلدية مدينة أبوظبي في مصاف المؤسسات العالمية التي يحجز لها مكان في الصفوف الأمامية وهذا مصدر فخر لنا.

وشارك قسم هندسة التربة في المسابقة العالمية «Be Inspired 2018» المقامة من قبل شركة BENTLEY العالمية لبرامج الحلول الرقمية الهندسية لأفضل مشروع لإنتاج الخرائط البيئية الهندسية ضمن المنافسات من خلال تطبيق «إدارة نظم المعلومات الجيوتقنية» المختص بتحويل بيانات التربة الورقية إلى بيانات رقمية في خريطة تفاعلية مركزية موحدة.