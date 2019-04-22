الإعلامية وخبيرة الموضة ميرفت غانم (مسز أم) تنضم إلى لجنة تحكيم «جوائز الجمال والأزياء» في «أزيان»

انضمت الإعلامية وخبيرة الموضة ميرفت غانم إلى لجنة التحكيم الخاصة بـ «جوائز أزيان للجمال والأزياء»، في معرض وملتقى «أزيان»، التي ينظمها المعرض والملتقى في دورته الأولى التي انطلقت في إمارة الشارقة برعاية وحضور قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات». وهو يُعد الحدث السنوي الأول من نوعه في إمارة الشارقة، المتخصص بالجمال والأزياء، والصحة.

وتضم لجنة تحكيم جوائز أزيان للأزياء، رنا صعب، خبيرة المظهر ومنسقة الأزياء، وخلود ثاني، رائدة تصميم الأزياء، وميرفت غانم، مؤسس ورئيس التحرير والرئيس التنفيذي لـ «ميوز أرابيا»، أما لجنة تحكيم جوائز أزيان للجمال فتضم خبيرات التجميل نسرين ناتافان، ونادين محمد، وأندرو ماتا.

ويبلغ إجمالي قيمة الجائزة في فئاتها المختلفة 30 ألف درهم ، وتهدف إلى التعرف على المواهب الرائدة في مجال الموضة، والجمال، وأسلوب الحياة الصحي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ممن لا تقتصر مواهبهم على المهارات فحسب، بل يتبنون أساليب مستدامة وصديقة للبيئة أثناء تنفيذ هذه المهارات.

ويشارك في الدورة الأولى من «أزيان»، مجموعة من أرفع العلامات التجارية في مجال الجمال والأزياء والصحة، كما يشمل المعرض والملتقى سلسلة من الجلسات النقاشية التي يشارك فيها نخبة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال، ما يوفر مساحات واسعة للحوار وتبادل الخبرات والمعارف واقتراح الأفكار الجديدة بما يسهم في تحقيق التقدم والازدهار لهذه القطاعات الحيوية ودائمة النمو.

ويُركز «أزيان» الذي يستمر على مدار أربعة أيام متواصلة على ثلاثة محاور مختلفة وهي الجمال، والأزياء، والصحة، حيث يخصص يوماً مستقلاً لكل محور، ليتسنى للزوار الاطلاع على أحدث الابتكارات في كل قطاع، والتعرف عن كثب على آراء المختصين والخبراء، وحضور الجلسات النقاشية المتخصصة بكل محور.