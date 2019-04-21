الامارات | "الخارجية" تدعو المواطنين لتأجيل السفر إلى سريلانكا

شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية" تدعو المواطنين لتأجيل السفر إلى سريلانكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني الدولة بتأجيل السفر إلى سريلانكا في الوقت الحاضر بسبب الأوضاع الراهنة هناك. ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني الدولة المتواجدين في سريلانكا إلى المغادرة والتواصل مع مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم 0097180044444. وضربت انفجارات عديدة كنائس وفنادق اليوم الاحد العاصمة كولومبو ومدينتين أخريين في الجزيرة السياحية الواقعة في جنوب آسيا في عيد الفصح الكاثوليكي، بسلسلة اعتداءات أسفرت عن سقوط 158 قتيلا على الأقل. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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