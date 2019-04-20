الامارات | 374 مستفيد من منح الزواج خلال الربع الأول من العام الحالي

شكرا لقرائتكم خبر عن 374 مستفيد من منح الزواج خلال الربع الأول من العام الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت وزارة تنمية المجتمع أسماء 374 مستفيداً من منح الزواج خلال الربع الأول من العام الجاري 2019م بإجمالي 26 مليوناً و180 ألف درهم تم صرفها للمستفيدين وتحويلها إلى حساباتهم المصرفية وإخطارهم من خلال الرسائل النصية القصيرة، حيث تبلغ قيمة منحة الزواج هي 70 ألف درهم، تصرف دفعة واحدة للمستفيد ممن تنطبق عليه الشروط.

وقالت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بو حميد، أن أهداف منح الزواج تتوافق ورؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعكس إرادة الوزارة المتمثلة بــــ "أسرة متماسكة. مجتمع متلاحم"، سعياً لأن تظل الأسر المتماسكة المزدهرة نواة المجتمع الإماراتي، مؤكدة معاليها أن منح الزواج تحفّز الزواج بين المواطنين والمواطنات على أساس بناء الأسر المستقرة والمتينة وتعزيز الصلات الاجتماعية بينها، من منطلق أن الأسرة هي دعامة رئيسية لتنمية واستقرار المجتمع، والأواصر الأسرية المتجذّرة والمستدامة هي حافز سعادة الوطن والمواطن.

من جهتها أشارت مدير إدارة منح الزواج وحيدة خليل، إلى عدد من الشروط والضوابط لنيل المنحة، تتضمن أن يكون المتقدم لطلب المنحة وزوجته من مواطني الدولة، وألا يقل سن الزوج عن 21 سنة ميلادية، وسن الزوجة عن 18 سنة ميلادية عند عقد الزواج، وأن يكون الشخص غير قادر على نفقات الزواج لكونه من ذوي الإمكانيات والدخل المحدود، أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، وألا يتجاوز صافي دخله 25 ألف درهم، بعد استقطاع بدل التقاعد وبدل السكن إنْ وجد.

وفي ما يلي انفوغرافيك يوضح الشروط المطبقة للحصول على منح الزواج.