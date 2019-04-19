الامارات | زائرة تخفي 71 كبسولة كوكايين في أحشائها

شكرا لقرائتكم خبر عن زائرة تخفي 71 كبسولة كوكايين في أحشائها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة زائرة إفريقية أخفت في أحشائها 71 كبسولة تحتوي مخدر الكوكايين، محاولة إدخالها إلى الدولة عبر مطار دبي.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة تهمة ارتكاب جناية جلب وإحراز مادة مخدرة، بقصد الترويج.

وأفادت شاهد عيان، موظفة في جمارك دبي، بأنها كانت على رأس عملها حين اشتبهت في المتهمة وطلبت تفتيشها، مضيفة أنها سألتها عما إذا كانت تريد الإفصاح عن شيء، فأجابتها بالنفي، فقررت عرضها على جهاز كشف الأحشاء، الذي أظهر وجود أجسام غريبة في داخلها.

وخلال التحقيق معها عن ماهية تلك الأجسام، أقرت المتهمة بأنها تحمل 70 كبسولة تحتوي على مادة مخدرة لا تعرف ماهيتها، فنقلت إلى الجهة المختصة، حيث تم إخراج الكبسولات، التي تبين أنها تزن نحو كيلوغرام من الكوكايين.