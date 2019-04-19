وفد المنتدى لتطوير الهوية الموسسية يزور كلية مينا للادارة



- [ ] التقى ا.د نبيل القاضي رئيس كلية مينا للادارة بدبي وفي إطار بحث افاق التعاون وتوقيع مذكرة وفدا يمثل المنتدى لتطوير الهوية الموسسية برئاسة الموسس ورئيس المنتدى د. عبد بيدس يرافقه د. علي ابو عباس رئيس البرامج والمشاريع بالمنتدى .

- [ ] تم خلال اللقاء التعرف على برامج وأنشطة كل من كلية مينا للادارة التي تطرح برامج اكاديمية متخصصة في أدارة المستشفيات والفنادق والموارد البشرية وكذلك المنتدى لتطوير الهوية المؤسسية الذي يسعى حاليا لإطلاق المجلس الاستشاري والاعلان عن اسماء الأعضاء حيث تم الاتفاق على ان تحتضن كلية مينا للادارة الاجتماع الاول التأسيسي للمجلس يوم ٣٠ ابريل ٢٠١٩

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خلال اللقاء تم الاتفاق بين الطرفين على تطوير العلاقات بما يخدم الطرفين وتبادل الخبرات والإمكانيات بعد جولة قام بها الفريق الزائر لمرافق الكلية والاطلاع على امكانياتها والتي تقع في قلب دبي

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