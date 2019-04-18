الامارات | غيوم وأمطار متوقعة على مناطق الدولة منتصف الأسبوع المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن غيوم وأمطار متوقعة على مناطق الدولة منتصف الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، غداً، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأفاد المركز بأن يوم السبت المقبل سيكون غائماً جزئياً، خاصة على المناطق الساحلية والغربية، بينما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

وبحسب المركز، فإن طقس الأحد سيظل غائماً جزئياً بوجه عام، يصبح غائماً على بعض المناطق، خاصة الغربية والجزر، على أن تبقى الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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وأشار المركز إلى ان طقس الاثنين سيكون مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة، خاصة على بعض المناطق الغربية والجزر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول ليلاً إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة.

وقد شهدت الدولة، اليوم، طقساً صحواً إلى غائم جزئياً، فيما طرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وكانت الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تراوحت سرعتها من 15 كم/س إلى 20 كم/س إلى 30 كم/س على البحر.