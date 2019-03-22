الامارات | «صحة دبي» تستخدم حقناً جديدة لعلاج الاكتئاب

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تستخدم حقناً جديدة لعلاج الاكتئاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رئيسة شعبة الإمارات للصحة النفسية رئيسة المؤتمر الدولي الثالث عشر للصحة النفسية الذي انطلقت فعالياته أمس، الدكتورة سامية خوري، عن إدخال الهيئة حقناً جديدة لعلاج مرضى الاكتئاب والقلق كل ثلاثة أشهر، بعد أن كانت في السابق كل أسبوعين، وذلك بعد أن أثبتت مفعولها في علاج المرضى، ما أدى الى تجنيب المراجعين مشقة الحضور المتكرر للقسم، وتقليل الضغط على قسم الصحة النفسية.

وقالت إنه تم إدخال جهاز صدمات كهربائية جديد لعلاج مرضى الهوس وأثبت فاعلية في تنظيم إيقاع المخ، مشيرة إلى أنه يتم تخدير المريض كاملاً قبل الخضوع للصدمات الكهربائية التي لا تتعدى مدتها خمس دقائق.

وأكدت في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر أن أكثر الأمراض النفسية انتشاراً في المجتمع الإماراتي الاكتئاب والقلق لكبار السن وفرط الحركة والانطوائية والعزلة للأطفال، محذرة من ترك الأطفال ساعات طويلة أمام الألعاب الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها من أهم الأسباب المؤدية للعزلة والعنف والتوتر والقلق لدى الأطفال.

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وأكد مدير عام هيئة الصحة في دبي، حميد محمد القطامي، أن الهيئة اعتمدت سياسة الصحة النفسية لتوفير الحماية وضمان حقوق المرضى والعاملين في مجال الصحة النفسية، وإنشاء جهة مركزية لإدارة وتنظيم الصحة النفسية تشرف على تنفيذ جميع المبادرات التي تعمل عليها الهيئة.

وأضاف أن الصحة النفسية مسؤولية الجميع، وليس المؤسسات الصحية المعنية بصحة الأفراد، أو الجمعيات الطبية المتخصصة فقط، لافتاً إلى أن بناء الأجيال الواعية والعقول المبتكرة هو أحد الأهداف الاستراتيجية للمجتمعات، وإحدى أهم الأولويات، التي ينبغي أن تتكاتف الأطراف المعنية كافة من أجلها.

ويناقش المؤتمر أحدث التطورات في مجال الطب النفسي والعديد من الأبحاث والدراسات المحلية والعالمية حول كيفية التعامل مع الحالات الحرجة، وتسليط الضوء على أهم النتائج في هذا المجال بمختلف تخصصاته، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من العلماء والأطباء والمتخصصين المحليين والعالميين في مجال الصحة النفسية.