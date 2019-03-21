سامسونج تطلق عملية الطلب المسبق على أحدث ابتكاراتها في مجال شاشات العرض QLED 8K

أعلنت شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات عن إطلاق عملية الطلب المسبق على تلفزيون Q900R QLED 8K الجديد كلياً، والذي يُعد أحدث ابتكارات الشركة في عالم شاشات العرض. ويمكن للعملاء الاشتراك في عملية الطلب المسبق اعتباراً من 17 مارس . ويشمل التلفزيون الجدبد على العديد من الميزات والتقنيات الجديدة والمطّورة بما في ذلك جودة الصورة بدقة HDR 8K وتقنية الارتقاء بجودة الصورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى جانب الخصائص المتوافقة مع مفهوم المنزل الذكي، حيث تهدف سامسونج من خلال جميع الإضافات الجديدة إلى نقل التجربة الترفيهية المنزلية للمستهلكين إلى مستوى جديد من التميز.

ويتوفر تلفاز سامسونج الجديد بحجمين ( 75 بوصة و 82 بوصة) ويأتي مع العديد من التحسينات والابتكارات المعززة والمصصمة خصيصاً لتوفير جودة عرض 8K. وتشمل هذه التحسينات دقة عرض حقيقية 8K وتقنية عرض بالمدى الديناميكي العالي بدقة 8K إلى جانب معالج عرض نقطي بدقة 8K. وقد طورت سامسونج هذه الميزات لجعل المحتوى التلفزيوني بدقة 8K واقعاً ملموساً، مما يتيح للمستهكين الاستمتاع بمشاهدة صور نابضة بالحياة تحاكي الواقع.

وفي معرض حديثه عن التلفزيون الجديد وإطلاق عملية الطلب المسبق، قال مصطفى صادق المدير الإقليمي لأجهزة التلفاز والأجهزة الصوتية في سامسونج الخليج للإلكترونيات: "نحن في سامسونج ملتزمون على الدوام بالاستماع إلى متطلبات عملائنا وتزويدهم بابتكارات فريدة من نوعها تساهم بإثراء حياتهم وتعزز تجاربهم معنا. ونتيجة الطلب المتزايد على شاشات العرض الكبيرة من جانب المستهلكين في المنطقة، فقد حرصنا على تطوير رؤية طويلة الأمد لريادة شاشات العرض بجودة8K والتي تعتبر الأكثر دقة ووضوحاً على مستوى السوق. وتتيح تلفزيونات QLED 8K الجديدة للمشاهدين الاستمتاع بمستوى جديد كلياً من التجارب الغامرة والمحتوى عالي الدقة ليعيشوا اللحظة وكأنهم في قلب الحدث عند متابعة مبارياتهم أو أفلامهم المفضلة ".

ويتميز المحتوى التلفزيوني الذي يوفره جهاز QLED 8K بصور عالية الدقة تحتوي على 30 مليون بكسل، مما يتيح للعملاء الاستمتاع بعمق أكبر وتفاصيل أكثر دقة لتبدو الأشياء أكثر واقعية.

عالم جديد من التجارب الغامرة مع دقة 8K

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يوفر تلفزيون QLED 8K Q900 الجديد من سامسونج دقة عرض استثنائية تبلغ أربعة أضعاف الجودة التي توفرها التلفزيونات المعززة بدقة العرض 4K UHD، و16 ضعفاً مقارنة مع التلفزيونات المعززة بدقة العرض عالي الوضوح full HD، ويوفر هذا العمق الاستثنائي والتفاصيل الدقيقة والدقة الفائقة مستوى جديد من الجودة للاستمتاع بصور فريدة من نوعها.

وينتج الجهاز التلفاز الجديد 33 مليون بكسل، مما يوفر للمشاهدين أدق التفاصيل وهو الأمر الذي لا توفره لك التلفزيونات ذات الدقة المنخفضة.

الارتقاء بالمحتوى إلى دقة 8K

يعمل جهاز تلفاز QLED 8K بفضل تقنية التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي QLED 8K على تحسين مستوى المحتوى الذي تشاهده على الشاشة للحصول على تفاصيل أكثر دقة ووضوح بأقل قدر ممكن من الضوضاء. وبهدف تعزيز تجربة المشاهدين بشكل أكبر، عززت سامسونج تقنية الارتقاء بالمحتوى والمدعومة بالذكاء الاصطناعي بخصائص جديدة وفريدة تعمل على تحسين جودة الصوت والصورة بشكل يتوافق تماماً مع دقة 8K بغض النظر عن الجودة الأساسية في المصدر الأصلي.