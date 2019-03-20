قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، واجب العزاء في الفقيدة آمنه عبدالله بن شيبان المهيري حرم معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة.

وأعرب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لمعالي أحمد السويدي ولعائلة الفقيدة وأسرتها أثناء زيارة مجلس العزاء في أبوظبي عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيف بن زايد يعزي بوفاة حرم أحمد خليفة السويدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.