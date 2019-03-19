الامارات | "الصحة" تحذر من دواء لعلاج النقرس قد يسبب الموت المفاجئ

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تحذر من دواء لعلاج النقرس قد يسبب الموت المفاجئ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من أدوية تستخدم لعلاج مرض النقرس، قد تسبب الموت المفاجئ، وطالبت كافة الجهات الصحية وممارسي الرعاية الصحية بالدولة باتخاذ ما يلزم تجاه المرضى الذين يستخدمون الدواء.

وحسب التعميم رقم 4266 الذي أصدره وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية الدكتور أمين حسين الأميري، فإن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، قد أصدرت تحذيراً عند استخدام المنتجات الت تحتوي على المادة الفعالة Febuxostat، التي تستخدم لعلاج مرض النقرس، وذلك لأنها قد تسبب الموت المفاجئ يتعلق بإصابات القلب.

وكشفت الوزارة أن المادة الفعالة مسجلة لديها تحمل اسم المنتجات Agout 40mg وAgout 80mg والمنتج Adenuric 120mg وadenuric 80mg.

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وطالبت الوزارة في تعميمها كافة ممارسي الرعاية الصحية بالدولة، باستخدام الأدوية المذكورة فقط للمرضى الذين لم يتحملوا المادة الدوائية allopurinol، كما شدد عليهم بضرورة إعلام مراضاهم بمخاطر القلب والأوعية الدموية عند استخدام هذه الأدوية، وضرورة أخذ العناية الطبية الفورية عند حدوث أية أعراض قلبية.

وشدد على المرضى الذين يعانون من أية مشكلات قلبية أو عانوا من السكتة الدماغية، بضرورة إعلام أطبائهم بذلك، ومناقشة فوائد ومخاطر الأدوية المذكورة، لعلاج النقرس، وضرورة الحصول على الرعاية الصحية اللازمة عند ظهور أعراض مثل ألم في الصدر، وضيق في التنفس، وتسارع ضربات القلب، أو عدم انتظامها، أو الشعور بضعف في أحد جوانب الجسم، والتعرض لحالة دوخة أو صداع شديد ومفاجئ.

وطالبت الوزارة المرضى الذين يتعرضون لأية أعراض جانبية نتيجة استخدام هذه الأدوية، بضرورة التواصل معها، ليتسن لها تقديم العون المناسب، وإنقاذ حياتهم.