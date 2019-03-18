"تي أن آيه" الاسترالية تطلق عملياتها الاقليمية من "منطقة دافزا الصناعية"

أعلنت شركة "تي أن آيه" العالمية الرائدة والمتخصصة في حلول التغليف ومعالجة الأغذية، عن إطلاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك انطلاقاً من مقرها الإقليمي الجديد في منطقة "دافزا" الصناعية.

جاء ذلك خلال حفل الافتتاح الرسمي الذي اقيم في المقر الجديد، بحضور كل من ناصر المدني مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، و"موكول شوكلا" المدير العام لـ"تي أن آيه" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند وناديا تايلور الشريك المؤسس والمدير، إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين والتنفيذيين والموظفين لدى الجانبين، حيث ستعمل الشركة من خلال المقر الجديد على توفير مجموعة كبيرة من خدمات ما بعد البيع للعملاء في المنطقة، بما في ذلك خدمات الدعم التقني المُعزز، إلى جانب مركز للتدريب والعروض التجريبية مع تسهيل الوصول لقطع الغيار.

أعرب ناصر المدني مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي عن سعادته بإنضمام "تي أن آيه" الاسترالية إلى نخبة شركات المنطقة الحرة، و أكد حرص "دافزا" على توفير كافة أشكال الدعم إلى الشركات الأجنبية التي تعمل على إطلاق عملياتها في المنطقة الحرة، وذلك من خلال مجموعة من الخدمات والتسهيلات وأفضل الممارسات الإدارية التي تمكن الشركات من الاستفادة بالشكل الأمثل من الموقع الاستراتيجي والإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها المنطقة الحرة، فضلاً عن البنية التحتية المتقدمة والخدمات اللوجستية ومرونة بيئة الأعمال .

ومن جانبه، قال "موكول شوكلا" المدير العام لـ"تي أن آيه" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند: "نفخر بافتتاح فرعنا الجديد في "دافزا"، حيث نثق أننا سنتمكن من تحسين قدرات عملياتنا اللوجستية، وتسهيل إجراءات تزويد عملائنا بالخدمات وقطع الغيار التي يحتاجونها لاستمرار عمليات خطوطهم الإنتاجية. وانطلاقاً من موقعنا كمزود عالمي يتمتع بحضور محلي قوي، فنحن على أتمّ الجاهزية لتلبية مختلف احتياجات هذا القطاع الحيوي، ولا شك أن هذه الخطوة الجديدة ستدعم جهودنا في تحقيق ذلك".

ويشار إلى أن شركة "تي أن آيه" العالمية تمتلك 30 مكتب وموقع تصنيع حول العالم، ويقع مقرها الرئيسي في سيدني بأستراليا، وبدأت عملياتها في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2006، وافتتحت فرعها الأول في إمارة دبي عام 2007.

وجرى تدشين "منطقة دافزا الصناعية" في عام 2017 في منطقة القصيص، وتُعد أول مشروع توسعة خارج الحدود الجغرافية لـ"دافزا"، وبلغت نسبة الإشغـال فيها 82% في النصف الاول من العـام 2018. وتتميز المنطقة بوحدات صناعية عصرية وتجربة جمركية مميزة، حيث جاء تعاون "دافزا" مع "جمارك دبي" لجعلها أول منطقة ذكية في الخدمات الأمنية والجمركية، عبر تقديم الخدمات بأسلوب مبتكر ومتكامل من خلال مركز ذكي يعمل على أتمتة الإجراءات على مدار الساعة، دون الحاجة إلى تدخل العنصر البشري.

وتعتبر "منطقة دافزا الصناعية" من بين المناطق الحرة العشرين كمناطق مخصصة لتعامل على أنها خارج الدولة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (59) لعام 2017 ، حيث يجوز نقل السلع من منطقة إلى أخرى من هذه المناطق دون أي استحقاقات ضريبية، الأمر الذي عزز من جاذبيتها أمام الشركات الجديدة والمستثمرين الأجانب.