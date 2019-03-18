الامارات | محمد بن زايد يستقبل مجلس إدارة مؤسسة الأولمبياد الخاص العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل مجلس إدارة مؤسسة الأولمبياد الخاص العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم مجلس إدارة مؤسسة الأولمبياد الخاص العالمية يرافقهم الدكتور تيم شرايفر رئيس الأولمبياد الخاص الدولي وأسرة كنيدي شرايفر المؤسسة للأولمبياد الخاص و المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي.

ورحب سموه بوفد المؤسسة و أسرة كيندي شرايفر متمنيا لهما التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف المؤسسة في دعم الرياضيين من أصحاب الهمم ــ من ذوي الإعاقة الذهنية ــ وإعطائهم الفرصة لإبراز مواهبهم وتحقيق طموحاتهم ودمجهم في مجتمعاتهم.

و أكد سموه دعم دولة الامارات العربية المتحدة لمختلف المبادرات التي تمكن أصحاب الهمم من المشاركة مع باقي أفراد المجتمع في تنمية وبناء بلادنهم.

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وأشاد سموه بجهود أسرة أولمبياد الخاص عامة ودور عائلة كيندي شرايفر خاصة في الاهتمام بدعم رياضات أصحاب الهمم وتشجيعهم الدائم على تحظى هذه الفئة بالعناية والرعاية لتؤدي دورها ومسؤولياتها أسوة ببقية أفراد المجتمع.

من جانبه ثمن وفد مؤسسة الأولمبياد الخاص العالمية مبادرات دولة الإمارات و دورها الرائد في تمكين أصحاب الهمم وتوفير بيئة رياضية نموذجية وفق أعلى المعايير العالمية وتأسيس منظومة عمل مستدامة للأولمبياد الخاص لدعم الرياضيين من أصحاب الهمم من أجل المشاركة في المنافسات والمحافل الرياضية المحلية والعالمية وذلك بالشراكة مع أبرز المنظمات المعنية بالأولمبياد الخاص عالميا.

و أشاد الوفد بمستوى تنظيم الدولة واستضافتها للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية " أبوظبي 2019 ".

حضر مجلس قصر البحر .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة و سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين و سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان و سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان و سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان و سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح و الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان.