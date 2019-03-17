الامارات | 100 متطوّع يرممون المدرسة الأهلية الخيرية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 متطوّع يرممون المدرسة الأهلية الخيرية في دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت دبي العطاء، جزءاً من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أمس، الدورة الأحدث من مبادرة «التطوع في الإمارات 2019» بمشاركة 100 متطوع أسهموا في ترميم المدرسة الأهلية الخيرية في القرهود، بدبي.
وشارك المتطوعون في تركيب الطاولات والكراسي للطلاب، وتجديد المساحات الخاصة بالموسيقى والآداب، وتوفير الكتب والأعمال اليدوية، إضافة إلى المعدات التعليمية الخاصة بالطلاب من أصحاب الهمم. كما ساعد المتطوعون في تنسيق الحديقة داخل المدرسة. وسيستفيد 1200 طالب من هذه الدورة من مبادرة «التطوع في الإمارات»، التي جاءت برعاية موانئ دبي العالمية.
وتبرعت مبادرة «أعطِي الغاف» بأشجار الغاف، كرمز لعام التسامح، لمدرسة الأهلية الخيرية في القرهود للمساهمة في إلهام وتشجيع طلاب المدرسة على ممارسات أكثر استدامة ومراعاةً للبيئة.
وقال رئيس العمليات في دبي العطاء، عبدالله أحمد الشحي: «لا تقتصر مهمة دبي العطاء على إثراء التجارب التعليمية للأطفال والشباب في البلدان النّامية، ولكنها توفر أيضاً فرصة لأبناء المجتمع المحلي لدعم وتمكين طلاب المدارس غير الربحية داخل الإمارات العربية المتحدة».
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