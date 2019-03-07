كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لماذا أصبح مالكو العقارات أكثر مرونة بأسعار الإيجارات في دبي؟

في محاولة لجذب المستأجرين ، أصبح أصحاب العقارات في دبي أكثر مرونة في الأسعار وذهب بعضهم إلى تقديم فترات خالية من الإيجار، مع شروط دفع ميسرة وغيرها من الحوافز.

وفي آخر استطلاع لها عن سوق دبي، قالت شركة “Property Finder” إن شقق دبي التي يتم الإعلان عن تأجيرها حالياً متاحة بأقل بنحو 30% عما كانت قبل عامين، مع حدوث معظم الانخفاضات الكبيرة في الأشهر الـ 12 الماضية فقط.

وقال تقرير “اتجاهات البحث عن العقارات” إن الملاك الذين لا يزالون يدفعون الرهون العقارية لا يستطيعون تحمل تكاليف ترك ممتلكاتهم شاغرة لفترة طويلة وسط تزايد العرض في السوق وتخفيض الإيجارات نتيجة لذلك،ودفعهم ذلك للسماح للمستأجرين بزيادة عدد الشيكات.

في النصف الثاني من العام الماضي، وجد الموقع أن أكبر انخفاض في إيجارات الشقق المعلن عنها كانت في مناطق مثل أبراج بحيرات جميرا بنسبة 8.7% وغرينز بنسبة 9.3% والمركز المالي بنسبة 7.5%.

وبالنظر إلى العام الماضي بأكمله، قال التقرير إن أكبر الانخفاضات كانت في الفرجان (-25.7%)، وغرينز كوميونيتي (-25.2%) وشقق القرية الثقافية (-22.9%)، في حين بقيت الإيجارات في واحة دبي للسيليكون ثابتة نسبياً، بحسب أريبيان بيزنس.

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وأضاف التقرير أن إيجارات الفيلات في دبي تراجعت بنسبة -11.3% خلال الاثني عشر شهرا الماضية و -22.2% على مدار العامين الماضيين.

وقال لقمان حاجي، الرئيس التنفيذي لشركة Property Finder: “تستفيد أعداد متزايدة من العائلات من الوضع الحالي في السوق للانتقال من شقة إلى أخرى أكبر أو الترقية إلى فيلا بمساحة أكبر مع حديقة. ولم يعد الأمر يتعلق بإمكانية العثور على عقار مناسب، ولكن تحديد ما يجب اختياره.”

وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، شوهدت انخفاضات كبيرة في الإيجارات المعلنة للفلل في داماك هيلز (-19.3%) وفيكتوري هايتس (-16.2%) وواحة دبي للسيليكون (-8.3%). ومع ذلك، شهدت المجتمعات ذات الموقع المركزي مثل البحيرات (+ 3.7%) والمرابع العربية (+ 2.2%) زيادات متواضعة في متوسط ​​الإيجارات المعلن عنها.

ومن حيث تفضيلات المستخدمين، لا تزال مارينا دبي المجتمع الأكثر بحثًا في الإمارات، وانخفض متوسط ​​الإيجارات المعلن عنها بنسبة -8.3% في عام 2018. أما المدينة الدولية هي أرخص مكان لاستئجار شقة في دبي بمتوسط ​​إيجار سنوي يبلغ 32،998 درهم.