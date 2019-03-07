كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هو مستقبل خدمات الدفع عند التسليم في الإمارات؟

لعبت خدمة الدفع عند الاستلام (COD) دوراً هاماً في نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة. وحاليا، يتم الدفع لما بين 70 إلى 80% من معاملات التجارة الإلكترونية من خلال COD، مع أعلى معدلات دفع عبر الإنترنت في دولة الإمارات وأدناها في المملكة العربية السعودية ومصر.

ومن أجل زيادة نمو COD، وبالتالي دعم النظام المتكامل للتجارة الإلكترونية، تحتاج الشركات إلى القيام بخمسة أشياء، بحسب موقع logisticsmiddleeast:

توفير أسرع التحويلات من المبالغ COD

تقوم الشركات بجمع كميات ضخمة من الأموال من المستهلكين كل يوم. ومن المؤكد أن الشركات التي لديها إدارة تدفق نقدي استثنائية مدعومة بالتكنولوجيا لتسريع إعادة COD إلى الشاحنين، ستشجع بالتأكيد حل الدفع هذا لكل من شركات التجارة الإلكترونية الناشئة والمبتدئة.

تقليل رسوم خدمة COD

ستلعب المنافسة بالتأكيد دورًا في جعل خدمات COD أكثر بأسعار معقولة مع مرور الوقت، ولكن هذا سيأتي أيضًا باتفاقية مستوى خدمة أكثر تحديدًا تمكن الناقل من تحديد ما تستلزمه دورة التسليم COD بشكل أفضل من حيث نقاط التلامس البشرية والرقمية.

لذا فمن المحتمل أن تؤدي المنافسة إلى خفض تكلفة تقديم خدمات COD التي تجعلها أقل تكلفة من بوابات الدفع أو المحافظ الرقمية.

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تحسين نسبة تسليم طلبات COD

خدمة COD تشكِّل مشكلة كبيرة عندما يتعلق الأمر بالتسليم في الوقت المحدد. في أحسن الأحوال ، يتم تسليم 80% إلى 90%٪ من الشحنات بنجاح.

وتتأثر النسبة المئوية لعمليات التسليم الناجحة لشحنات COD من خلال مجموعة واسعة من العوامل التي تعتمد كثيرًا على كيفية معالجة بائع التجارة الإلكترونية للطلبات وسرعة سلسلة التوريد والبروتوكولات التي يتم اعتمادها لتسليم الأموال وتحصيلها بنجاح .

تحتاج COD للذهاب عبر الحدود

شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدفقًا من الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية من الصين وهونغ كونغ والمملكة المتحدة وتركيا، حيث نافست الشركات الإقليمية الكبرى مثل سوق، ونون، وجوميا التي تقدم الدفع نقدًا بشكل افتراضي.

واعتمد موقع الأمازون الدولي الدفع عند التسليم في دولة الإمارات خلال عام 2016 معترفًا بشعبية وضرورة طريقة الدفع في هذه المنطقة. وسيتبع القادمون الجدد بشكل طبيعي الوصفة الناجحة المختبرة كجزء من خطتهم للحصول على حصة في السوق.

خدمات COD المدعمة

يتم القيام بذلك للحصول على حصة في السوق وزيادة الحجم حتى على حساب التكلفة المتزايدة بسبب عدم الكفاءة الكامنة المتعلقة بدورة COD. وفي العديد من الحالات، يتم دعم التكلفة الإضافية لخدمات COD لتشجيع المستهلكين على التسوق.