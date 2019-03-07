كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ازداد عدد أصحاب المليارات في الإمارات؟

من المتوقع أن يتوقف عدد المليارديرات الذين يعيشون في دولة الإمارات بالنمو بحلول عام 2023، مع توقعات بعدم ظهور مليارديرات جدد في السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لتقرير نايت فرانك ويلث 2019.

وأظهر التقرير أن اثنين من المليارديرات الجدد أُضيفا في العام الماضي ليصبح العدد الإجمالي سبعة، بزيادة عن خمسة في عام 2017 وأربعة في عام 2013.

لكن نايت فرانك قال أيضا إن عدد المليارديرات في البلاد ستتوقف عند سبعة في عام 2023، دون إبداء أي سبب، بحسب أريبيان بيزنس.

ويرسم التقرير صورة مماثلة في المملكة العربية السعودية، مع توقف عدد المليارديرات عند 10، وهو نفس العدد في عام 2017.

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وفيما يتعلق بالأفراد ذوي الملاءة المالية العالية (UHNWIs) في الإمارات – أولئك الذين لديهم ثروة شخصية تزيد عن 30 مليون دولار – من المتوقع أن تنمو الأرقام بنسبة 15 في المائة بين عامي 2018 و 2023، لترتفع العدد من 693 إلى 799.

وفي دبي، من المتوقع أن يكون هذا النمو أسرع بنسبة 16% من 440 إلى 511 خلال نفس فترة المراجعة.

وفي المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن يرتفع عدد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية UHNWI بنسبة 15% خلال الفترة نفسها من 950 إلى 1.097.

ومن المتوقع أن يزيد عدد المليونيرات الذين يعيشون في الإمارات بنسبة 14 في المائة خلال الفترة بين 2018 إلى 2023 من 53.798 إلى 61.292، كما أظهرت بيانات نايت فرانك.

ومن المتوقع أن تنمو أعداد المليونيرات في المملكة العربية السعودية بنسبة 14% خلال الفترة نفسها من 51.360 إلى 58.510.