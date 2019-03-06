كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ماذا يريد الموظفون في الإمارات من رؤسائهم بالعمل؟

يرغب الموظفون في الإمارات أن يكون رؤسائهم التنفيذيين خير عون لهم لمواجهة التحديات والصعوبات التي يواجهونها

وفقًا لمقياس “إيدلمان الإمارات تراست” عام 2019، برز “صاحب العمل” كأكثر مؤسسة موثوق بها في البلاد، ويقول 79٪ من الموظفين في الإمارات “إنه من المهم للغاية بالنسبة لرؤسائهم التنفيذيين الاستجابة للأوقات الصعبة”. وقال 66 في المائة إنهم سوف ينظرون إلى صاحب العمل كمصدر موثوق للمعلومات حول القضايا الاجتماعية وغيرها من الموضوعات المهمة التي لا يوجد اتفاق عام بشأنها.

وقال عمر قيرم، الرئيس التنفيذي لإدلمان الشرق الأوسط: “لقد زاد الناس من توقعاتهم في القطاع الخاص – في حين ارتفعت ثقة أصحاب العمل بشكل كبير، ويحتاج المديرون التنفيذيون إلى المشاركة بنشاط مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين”.

وأدى صعود التكنولوجيا والتحديات الاقتصادية إلى الخوف من فقدان الوظائف بسبب عدم وجود التدريب والمهارات اللازمة (كما اقترح ذلك 62 في المائة من المجيبين) والأتمتة (61 في المائة) والنزاعات التجارية الدولية (63 في المائة) .

وزادت الثقة في 12 من بين 15 قطاعًا في الإمارات، حيث أصبحت التكنولوجيا والسيارات والتعليم من أكثر القطاعات ثقة في الدولة، بحسب “غلف نيوز”.

وقال قيرم: “مع بيانات هذا العام، نشهد ظهور ثقة وتوقعات متزايدة لأرباب العمل. وبينما تستمر الحكومة والقيادة في الحفاظ على ثقتهم، يتوقع المزيد من الشركات والقطاع الخاص. وهذه فرصة للمديرين التنفيذيين للعب دور فعال في مستقبل الأمة والاستثمار في مواهبها، ومنحهم الأدوات اللازمة للنجاح بينما نتطور إلى أول اقتصاد رقمي “.