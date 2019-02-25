10 ملايين درهم لصندوق الوطن من "إيمك"

أبوظبي (الاتحاد) تلقى صندوق الوطن دعما بقيمة 10 ملايين درهم من مجموعة إيمك للاستثمار لجهوده الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات الاستراتيجية، بما ينسجم مع التطلعات المستقبلية للقيادة الرشيدة في الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط ببناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة. وستضاف هذه المساهمة لمحفظة الصندوق في تنمية المواهب والكفاءات ودفع مسيرة التقدم والبناء وصناعة مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. وقال فيصل أحمد محمد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيمك للاستثمار:«تؤمن شركة إيمك للاستثمار بضرورة تضافر الجهود وتفعيل التعاون والشراكة بين مختلف الجهات من أجل المساهمة في الارتقاء بالمجتمع عبر ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية».

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