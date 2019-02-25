أول إطار عالمي لتقييم وتصنيف جامعات التعليم الإلكتروني

دينا جوني (دبي)

أعلن الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، إعداد معايير تقييم وتصنيف جامعات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد والتعليم المفتوح من خلال إطار عمل ستضعه الجامعة، بالتعاون مع منظمة الجامعات العربية و10 من كبرى الهيئات العالمية التعليمية.

وقال العور: إن «الإطار النموذجي وقاعدة البيانات الملائمة لتصنيف وتقييم مؤسسات التعليم الذكي»، والذي يهدف إلى توفير فرص وتجارب تعلم دائمة ومميزة لتمكين الطلاب من تحسين مهاراتهم وكفاءاتهم، إلى جانب التكيف مع التغيرات العالمية السريعة في العالم وتسليحهم بالقدرة على التأثير في مجتمع واقتصاد دولهم، كما سيعمل الإطار على إيجاد معايير مشتركة للجودة في التعليم العالي الإلكتروني ويسهل قياس الأداء ومشاركة أفضل الممارسات. بدوره، قال الدكتور عمرو عزت سلامة، رئيس منظمة الجامعات العربية، إنه ليس غريباً أن تكون الإمارات السباقة في مختلف الصعد، وأن تكون لها الأسبقية في وضع أول إطار عالمي للتعليم عن بُعد، ليكون قاعدة يمكن لوزارات التعليم، أن تبني عليها لتطوير هذا النوع من التعلّم الذي سيكون سمة المستقبل.

جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض إبداعات عربية الذي يقام تحت شعار «بناء مجتمعات ذكية: التوازن بين الابتكار والتغيير والتحول» الذي افتتحه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الرئيس الأعلى لجامعة حمدان الذكية.

وقام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بجولة في المعرض عقب الافتتاح برفقة عدد من الشخصيات المهمة والأكاديميين وكبار المتحدثين من المنطقة والعالم، واطلع على ما تقدمه الجهات الخاصة والحكومية المشاركة في الحدث من أبحاث وخدمات ضمن قطاعات مختلفة.

وفي كلمته الافتتاحية، ذكر العور أنّ تزامن الدورة الحالية مع «شهر الإمارات للابتكار» يأتي بمثابة انعكاس حقيقي لأهمية المؤتمر باعتباره إضافة مهمة للجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار التي تعتبر أولوية استراتيجية لقيادتنا الرشيدة للوصول بالإمارات إلى المركز الأول والرقم واحد عالمياً.

وأضاف العور: «نحرص خلال الدورة الحالية على إطلاق مبادرة لإبرام اتفاق دعت إليه كبرى الجامعات والهيئات العالمية المرموقة المعنية بالتعليم، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، ونتطلع من خلال هذه المبادرة النوعية إلى إعداد معايير تقييم وتصنيف جامعات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد والتعليم المفتوح، والجامعات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بحيث تعكس هذه المعايير منظومات التعليم التي تتبناها هذه الجامعات والمؤسسات، وبما يؤدي إلى إصدار جدول تقييم وتصنيف دوري لهذه الجامعات، على غرار القوائم والجداول المعروفة التي تصدر عن جهات عالمية لتصنيف وترتيب مؤسسات التعليم العالي الأخرى»، وناقشت أجندة اليوم الأول أيضاً موضوعات متنوعة.

توزيع الجوائز

شهد حفل افتتاح مؤتمر ومعرض إبداعات عربية توزيع جوائز البحث العلمي والتميز القيادي، حيث تسلم جائزة فايجينباوم - فئة المنجزون، العميد عادل أمين، الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة الداخلية البحرينية، وتسلمت جائزة فايجنباوم للتميز القيادي-فئة القيادات النسائية، آمنة الجلاف، مكتب الجلاف للمحاماة والاستشارات القانونية، وتسلمت جائزة فايجينباوم للتميز القيادي - فئة النجوم الصاعدة، علياء المنصوري من مدرسة المواكب، وكانت جائزة الباز للتميز في الاستدامة المؤسسية من نصيب الاتحاد لخدمات الطاقة، أضف إلى جوائز التعليم الإلكتروني والتي نالها الدكتور تيم روغمانز، أستاذ مساعد بكلية الأعمال في جامعة زايد.

وتم خلال حفل الافتتاح أيضاً الإعلان عن «الإطار النموذجي وقاعدة البيانات الملائمة لتصنيف وتقييم مؤسسات التعليم الذكي»، لتوفير فرص وتجارب تعلم دائمة للطلاب.