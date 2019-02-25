اختتام بعثة "الإمارات الدبلوماسية" في ثلاث قارات

أبوظبي (الاتحاد) اختتمت بعثة المتدربين الدبلوماسيين الموفدة من أكاديمية الإمارات الدبلوماسية إلى عدة دول في ثلاث قارات والتي تأتي في إطار البرنامج الدولي السنوي لتنظيم البعثات بهدف تعزيز التبادل العلمي والمعرفي والثقافي. وضمّت البعثة أكثر من 60 مُوفداً من متدربي الدفعة الرابعة وأعضاء الهيئة التدريسية في الأكاديمية، وزارت عدداً من الدول الآسيوية والأوروبية والولايات المتحدة خلال الفترة من 16 إلى 24 فبراير الحالي.

وتهدف أكاديمية الإمارات الدبلوماسية من خلال هذه البعثة إلى ترسيخ علاقاتها مع المنظمات العالمية الشريكة في هذه الدول المهمة إلى إتاحة الفرصة للمتدربين لاكتساب وجهات نظر دولية متنوعة، وصقل مهاراتهم وخبراتهم العملية ليمارسوا ما تعلّموه في الأكاديمية على أرض الواقع، ودعم جهود الأكاديمية في إعدادهم ليصبحوا دبلوماسيين كفء مستقبلاً.

وزار الوفد الذي اتجه إلى آسيا العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول الصينية بكين، في حين زار الوفد المتجه إلى أوروبا باريس وبروكسل، أما المجموعة الأخيرة فزارت العاصمة واشنطن دي سي ومدينة نيويورك في أميركا.

وشمل جدول أعمال البعثة زيارات رسمية إلى مؤسسات تعليمية وحكومية ودولية رفيعة المستوى، تضمنت وزارات الخارجية، وعقدت اجتماعات مع سفراء دولة الإمارات للاطلاع على آخر مستجدات العلاقات الثنائية بين الإمارات وهذه البلدان.

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