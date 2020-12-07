تكنولوجيا: يعنى ايه لعبة Cyberpunk 2077.. وماهى متطلبات تشغيلها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد لعبة Cyberpunk 2077 واحدة من أبرز العاب الخيال العلمى من منظور الشخص الأول، حيث تدور أحداث اللعبة الأصلية فى المستقبل الضائع لشمال كاليفورنيا، حيث تغزو الشركات الرأسمالية والتكنولوجيا جميع أشكال الحياة اليومية.
لعبة Cyberpunk 2077
وتضم أحداث اللعبة الحياة اليومية فى مدينة Night City الفاسدة فى ولاية كاليفورنيا، وبمرور الوقت، يمكن لشخصية اللاعب القيام بمهام جانبية مختلفة ومهام واسعة النطاق لكسب Street Cred، واكتساب أسلحة جديدة وتحسينات إلكترونية مثل الأطراف الصناعية.
ووفقا لموقع Pcgamer الأمريكى، تمنح هذه الترقيات شخصية اللاعب إمكانية الوصول إلى القرصنة عن بعد، والبصريات المحسنة، وMantis Blades، وهى أسلحة ذات نصل تنفصل عن ساعد اللاعب، وقد كان من المنتظر إطلاق Cyberpunk 2077 فى الأصل فى 16 أبريل 2020 لأجهزة PC وPS4 وXbox One وGoogle Stadia، رغم ذلك تأخر موعد الإصدار حتى 19 نوفمبر قبل أن يتأجل مجددا حتى 10 ديسمبر.
متطلبات تشغيل الكمبيوتر:
أقل إعدادات:
نظام التشغيل: 64-bit Windows 7 or 64-bit Windows 10
نسخة DirectX: إصدار DirectX 12
المعالج: Intel Core i5-3570K or AMD FX-8310
الرامات: 8 GB
كارت الشاشة: Nvidia GeForce GTX 780 3 GB or AMD Radeon RX 470
الذاكرة: HDD (70 GB, SSD recommended)
الإعدادات الموصى بها:
نظام التشغيل: 64-bit Windows 10
نسخة DirectX: إصدار DirectX 12
المعالج: Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 3 3200G
الرامات: 12 GB
كارت الشاشة: Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB or AMD Radeon R9 Fury
المساحة الداخلية SDD (70 GB)
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