شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح تحويل صور Google Photo لصور "حية".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة جوجل ميزة جديد تتيح للمستخدمين استخدام بعض الصور من تطبيق Google Photo كخلفية حية، ووفقًا لتقرير صادر عن مطوري XDA، فإن أحدث إصدار من تطبيق Google Photo - الإصدار 5.22 - يأتي مع ميزة خلفية حية جديدة، ومن أجل استخدام هذه الميزة، سيتعين على المستخدمين الانتقال إلى منتقي ورق الحائط بهاتفك والانتقال إلى خيار الخلفية الحية.

حيث سيكون المستخدمون قادرين على رؤية "Memories" كخيار جديد، حيث سيتمكن المرء من رؤية معاينة توضح كيف ستظهر الذكريات على الشاشة الرئيسية، لكن لسوء الحظ، فإن الصور التي تختارها جوجل كذكرياتك ليست تحت سيطرتك - على الأقل في الوقت الحالي - ولهذا السبب قد تظهر الخيارات التي قد تحصل على الاختيار من بينها كخلفية عشوائية.

وعلى الرغم من أن المستخدمين لا يحتاجون إلى تمكين هذه الميزة بشكل خاص من تطبيق Google Photo، إلا أنه لا يزال يبدو أن المزامنة بين تطبيق Memories of Google Photos ومحدد الخلفية الافتراضي للهاتف لاختيار خلفية حية يحتاج إلى أن يكون التطبيق على أحدث إصدار.

واعتبارًا من الآن، لم يصدر عملاق البحث على الإنترنت أي إعلان حول هذه الميزة حتى الآن، ويبدو أن الميزة موجودة في إصدار APK في الوقت الحالي حيث لا تعرض قائمة متجر Play لتطبيق Google Photo أي تحديث جديد لـ تطبيق Google Photo، ويبقى أيضًا أن نرى ما إذا كانت جوجل ستقدم نفس الدعم لمستخدمي iOS أم لا.