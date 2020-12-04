تكنولوجيا: تحديث iOS 14.2 يجلب دعم دقة 1080 بيكسل في كاميرة FaceTime لهاتف iPhone 8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاء تحديث iOS 14.2 بميزة دعم دقة 1080 بيكسل في كاميرة FaceTime لمستخدمي هواتف iPhone 8 والإصدارات الأعلى من هواتف الأيفون.

قدمت شركة ابل سلسلة هواتف iPhone 12 بميزة دعم دقة 1080 بيكسل في مكالمات الفيديو في كاميرة FaceTime، واليوم كُشِف عن دعم ابل لهذه الميزة في الإصدارات القديمة من هواتف الأيفون عبر تحديث iOS 14.2.

ومن المقرر أن يتوفر دعم دقة 1080 بيكسل في مكالمات الفيديو في كاميرة FaceTime في هواتف الأيفون بدءاً من iPhone 8، و iPhone 8 Plus، وأيضاً iPhone X أو الإصدارات اللاحقة من هواتف الأيفون.

كما يشمل دعم الميزة هاتف ابل منخفض التكلفة iPhone SE للعام 2020، الذي دعم في السابق دقة 720 بيكسل فقط في مكالمات الفيديو.

يذكر أن دعم دقة 1080 بيكسل في الإصدارات القديمة لا يأتي بنفس كفاءة سلسلة iPhone 12، حيث تأتي هذه الإصدارات بميزة دعم دقة 1080 بيكسل عبر تقنية 5G، من جانب أخر تأتي الإصدارات القديمة من هواتف الأيفون بكاميرة أمامية بدقة 7 ميجا بيكسل، بينما تضم الإصدارات الحديثة كاميرة أمامية بدقة 12 ميجا بيكسل.

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