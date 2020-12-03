تكنولوجيا: Infinix تعلن عن هاتف Zero 8i بكاميرة سيلفي مزدوجة وسعر 200 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Infinix رسمياً اليوم عن هاتف Zero 8i، الذي ينطلق بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، وكاميرة أمامية مزدوجة، وبسعر 200 دولار.

يتميز هاتف Zero 8i بشاشة LCD بحجم 6.85 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، ويضم هذا الإصدار رقاقة معالج Helio G90T، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

أيضاً يضم هاتف Zero 8i مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة، إلى جانب مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر لدعم تقنية الذكاء الإصطناعي.

كما يتميز هاتف Zero 8i بكاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل.

ويدعم هاتف Infinix Zero 8i بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، ومنفذ 3.5مم للسماعات، و FM Radio، بينما يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف مدمج في زر التشغيل، ومن المقرر أن يأتي الهاتف بسعر 200 دولار أو 165 يورو، على أن يتوفر في 9 من ديسمبر بألوان الفضي والأسود.

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