تكنولوجيا: vivo تكشف عن إصدار جديد من هاتف Y51 بحجم أكبر في الشاشة وسعة أعلى للبطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo اليوم رسمياً عن إصدار جديد من هاتف Y51 الذي يأتي هذا العام بتصميم جديد وحجم أكبر في الشاشة مع سعة أعلى للبطارية وسعر 255 دولار.

ينطلق هاتف Y51 الجديد من vivo هذا العام بشاشة LCD بحجم 6.58 إنش، أي أكبر من الإصدار السابق 0.2 إنش، كما تتميز بجودة عرض FullHD بلس، كما يأتي إصدار هذا العام بقدرة بطارية 5000 mAh.

أيضاً ينطلق الإصدار الجديد من هاتف Y51 بإعدادات الكاميرة المميزة للإصدار السابق مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ويأتي الهاتف الجديد بمستشعر جديد لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما تم تغيير موقع إستشعار البصمة التي جاءت مدمجة في الشاشة في الإصدار السابق، بينما تأتي ميزة إستشعار البصمة في الإطار الجانبي لهذا الإصدار.

ويتميز هاتف Y51 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما ينطلق هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 11، وواجهة Funtouch OS 11، ويتوافق هاتف Y51 الجديد مع الإصدار السابق في رقاقة معالج Snapdragon 665، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، أيضاً يدعم تقنية الشحن بقدرة 18W، ومنفذ USB-C.

هاتف Y51 يأتي بميزة Super Night لدعم التصوير الليلي في كاميرة السيلفي، ونمط Super Night، مع نمط تثبيت فائق لتسجيل الفيديو، وتقنية Audio Booster، وTurbo 3.0.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Y51 باثنان من الألوان الجديدة، بسعر 255 دولار أو 210 يورو، ويتوفر للطلب المسبق بدءاً من 7 من ديسمبر.

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