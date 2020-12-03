آبل قد تطلق ‏MacBook Pro‏ بتصميم جديد كليًا في 2021‏

دبي - يزن راشد - نشر المحلل (مينج-تشي كو) المعروف بتسريباته الدقيقة فيما يتعلق بشركة آبل مذكرة جديدة ركّز فيها على التحوّل المخطط له إلى تقنية شاشات mini LED، بالإضافة إلى إمكانية أن تطلق آبل شاحنين أو ثلاثة شواحن جديدة في عام 2021.

وتوقع (كو) اليوم الثلاثاء أن التحول إلى شاشات mini LED سيحدث على نحو أسرع مما كان متوقعًا في البداية.

وفي المذكرة الجديدة عدّل (كو) توقعاته بشأن شحنات آبل من الأجهزة التي ستستخدم تقنية الشاشات mini LED. وكان (كو) قد توقع سابقًا أن تشحن آبل ما بين مليوني إلى 3 ملايين وحدة في عام 2021، وما بين 4 ملايين إلى 5 ملايين وحدة في عام 2022. والآن، يقول المحلل: إن آبل ستشحن ما بين 10 ملايين إلى 12 مليون وحدة في عام 2021، وما بين 25 مليون إلى 28 مليون وحدة في عام 2022.

وعلّل (كو) هذه الزيادة في الشحنات بسببين، وهما: أن التحسن في التكلفة في العامين القادمين سيكون أفضل من المتوقع، وفي أن معدل اعتماد شاشات mini LED في حواسيب (ماك بوك) MacBook سيكون أفضل من المتوقع.

وقال (كو): إن آبل تعتزم إطلاق حاسوبي (ماك بوك برو) MacBook Pro بشكل جديد كليًا في عام 2021، وسيعتمد كلا الحاسوبين على تقنية mini LED. وستقدم آبل أيضًا حاسوب (ماك بوك أير) MacBook Air جديد بسعر أقل من السعر الحالي في عام 2022، وسيستخدم ذلك الحاسوب شاشات mini LED أيضًا.

ويقول المحلل أن سلسلة حواسيب (ماك بوك) ستكون القائد الأساسي لشحنات شاشات mini LED لأن معدل اعتماد تقنية mini LED في الحواسيب المحمولة ونمو الشحنات متفوقان على حواسيب (آيباد) اللوحية.

وتوقع (كو) أن تنمو شحنات (ماك بوك) بنسبة 100 في المئة إلى ما بين 30 و35 مليون وحدة سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بفضل اعتماد معالج آبل الجديد Apple Silicon، والشكل الجديد كليًا للحواسيب.

وأوضح (كو): “نظرًا لكون تكلفة Apple Silicon أقل بكثير من تكلفة معالج إنتل، فإن استخدام Apple Silicon يمكن أن يعوض التكلفة المتزايدة لاستخدام شاشات mini LED”.

وتجدر الإشارة إلى أن تقنية mini LED هي شكل جديد من الإضاءة الخلفية التي تستخدم شاشات LCD. وهي توفر العديد من الميزات التي توفرها شاشات OLED، ولكنها قد تستطيع أحيانًا تقديم تحسينات على مستوى السطوع، وكفاءة الطاقة، كما تمتاز بمستوى منخفض من الإجهاد.

وقال (كو): إنه من المرجح أن تطلق شركة آبل شاحنين أو ثلاثة شواحن جديدة في عام 2021. وليس من الواضح بعد ما يقصده المحلل بكلامه، ولكن يُتوقع أن تكون شواحن جدارية أقوى مع تقنية الشحن السريع باستخدام تقنية (نيتريد الغاليوم) GaN. وقد يقصد المحلل بكلامه التوسع المستمر من سلسلة ملحقات الشحن اللاسلكي MagSafe.