فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 2, 2020 36 أسعار هواتف سامسونج الجديدة أرخص سابقها؟ بـ 100 دولار أمريكي، #إشاعة مصدرها كوريا الجنوبية تقترح بأن سعر هاتف Galaxy S21 سيصل إلى 849 مقارنة ب999$ لهاتف جالكسي S20. بينما الـS21+ قد يكون 1049$، أما الجالكسي S21 ألترا بسعر 1249$ وسيأتي مزود بالقلم الذي تعودنا عليه من فئة النوت.

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