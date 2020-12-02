الإمارات تطلق القمر الصناعي “عين الصقر 2” لأغراض عسكرية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 11:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أطلقت دولة الإمارات ، قمرها الصناعي “عين الصقر 2” ، والذي يخدم القوات المسلحة في توفير صور وخرائط عالية الدقة تساعدها في تحقيق مهامها بكل كفاءة واحترافية.

انطلق صاروخ سويوز، الثلاثاء، من منصة سيناماري قرب كورو بمركز الفضاء في غويانا، حاملا القمر الاصطناعي الإماراتي للمراقبة العسكرية “فالكون آي”، بعد عمليتي إرجاء متتاليتين في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة.

وكان العد التنازلي أوقف، الأحد، بسبب احتمال الانفجار في الجو، الإثنين، بسبب مشكلة تقنية.

وكان القمر الاصطناعي هذا مسمى “فالكون آي 2” (عين الصقر 2) ويندرج ضمن مشروع يشمل وضع قمرين في المدار لحساب القوات المسلحة الإماراتية فالكون آي 1 وفالكون آي 2.

إلا أنه في يوليو 2019 فشل إطلاق”فالكون آي 1″، بعدما سجل صاروخ “فيغا” أول فشل له في 15 عملية إطلاق ودمر في الجو لتجنب سقوطه فوق منطقة مأهولة في غويانا.

وكان يفترض أن يطلق “فالكون آي 2 ” بواسطة صاروخ فيغا أيضا، لكنه أطلق في نهاية المطاف مساء الثلاثاء بواسطة صاروخ” سويوز”.

و”فالكون آي” من صنع تحالف تقوده “إيرباص ديفانس أند سبايس” و”تاليس ألينيا سبايس”.

وسيلبي القمر الاصطناعي حاجات القوات المسلحة الإماراتية.