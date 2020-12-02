شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن التبرع لجهود الإغاثة لفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل على موقعها على الإنترنت أن جميع عائدات مبيعات أجهزتها PRODUCT (RED) ستذهب إلى استجابة COVID ‑ 19 التابعة للصندوق العالمى، ومن خلال القيام بذلك، تأمل أبل فى تخفيف بعض الضغط على أنظمة الرعاية الصحية فى البلدان النامية فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وقد تؤدى إعادة توجيه الأموال فى هذا الاتجاه إلى إنقاذ الآلاف من الأرواح، ووفقًا لشركة أبل قد يؤدى توزيع لقاحات المضادة للفيروس لمدة ستة أشهر إلى أكثر من 500000 حالة وفاة إضافية بسبب الأمراض المرتبطة بالإيدز فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فى عامى 2020 و2021".

وقالت أبل فى بيان أصدرته: "هذا العام، تكافح المجتمعات فى جميع أنحاء العالم مع فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، كما تعمل أيضًا على الاستجابة والحماية من COVID-19، لا سيما للفئات الضعيفة من السكان، وقد أوجد COVID-19 تحديات فى الوصول إلى الرعاية والتشخيصات، والإمدادات، مما يؤدى فى كثير من الأحيان إلى تعطيل برامج فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ".

وأضافت: "للتخفيف من هذه التحديات وضمان استمرارية خدمات فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز المنقذة للحياة، تم إعادة توجيه مساهمات أبل إلى استجابة الصندوق العالمى لـ COVID-19 فى بداية الوباء فى وقت سابق من هذا العام، ويرجع الفضل فى ذلك جزئيًا إلى الدعم المقدم من عملاء أبل، وتمكنت استجابة الصندوق العالمى لـ COVID-19 من التخفيف من تأثير COVID-19 على المجتمعات الأكثر تضررًا من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وتقديم دعم حاسم فى النظم الصحية المهددة بتفشى COVID-19".

وأكدت: "لقد سمحت هذه الأموال بتتبع إضافى للمخالطين فى جنوب إفريقيا، وساعدت فى تأمين معدات الحماية الشخصية الحيوية (PPE) للعاملين الصحيين ومعدات الطوارئ الطبية فى غانا، ومكنت من شراء الدراجات النارية لتقديم علاج فيروس نقص المناعة البشرية إلى المجتمعات المحلية التى لم تتمكن من الحصول على خدمات صحية شخصية بسبب COVID-19، كما تبرعت أبل بالملايين من وحدات معدات الوقاية الشخصية إلى وزارة الصحة فى زامبيا، بما فى ذلك الأقنعة الجراحية التى تم الحصول عليها من سلسلة التوريد الخاصة بها وكذلك دروع الوجه المصممة والمنتجة بواسطة الشركة."