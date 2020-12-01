شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجيش الأمريكى يطور هليكوبتر لا تصدر ضوضاء لاستخدامها فى المراقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطور الجيش الأمريكى طائرات هليكوبتر بتصميم أكثر هدوءًا ليسهل تشغيلها للمراقبة ونقل البضائع دون ضجيج طائرات الهليكوبتر التقليدية، إذ ركز الجيش على تقنية eVTOL كحل محتمل لمشكلة الضوضاء، لتشبه طائرات الهليكوبتر المستقبلية الطائرات بدون طيار.

وتعد الطائرات الهليكوبتر عبارة عن مركبات إقلاع وهبوط رأسية(VTOL) ، مما يعنى أنها ترتفع فى الهواء مباشرة وتنزل مرة أخرى بنفس الطريقة، ويستخدم هذا التصميم أيضًا للمستهلكين والعديد من الطائرات التجارية بدون طيار.

ووفقا لموق gsxchange، فى حين أن الطائرات الهليكوبتر تحتوى على دوار كبير جدًا ينتج عنه ضوضاء عالية، فإن الطائرات بدون طيار لديها عدة دوارات صغيرة تقلل من مستوى الضوضاء، ويتطلع الجيش الأمريكى إلى هذا النوع من التصميم لطائرات الهليكوبتر المستقبلية، والتى تحتوى على منصة VTOL الكهربائية مع دوارات متعددة أصغر.

ووفقا لبيان الجيش الأمريكى الصحفى، سيؤدى ذلك إلى إنتاج صوت مختلف عما اعتدنا على سماعه من طائرات الهليكوبتر، إذ تم إجراء دراسة لتأكيد أن eVTOL ستنتج ضوضاء مختلفة، مع ملاحظة أن الدوارات المكدسة قد تقلل الضوضاء وتزيد من الأداء مقارنة بالدوارات التقليدية ذات الشفرات على طول مستوى واحد.

وقال جورج جاكوبليس مهندس أبحاث الجيش الدكتور : "أعتقد أن الدوار المكدس يمكن أن يكون مفيدًا لتطبيقات eVTOL وستسمح درجة الحرية المضافة للتصميم بتحقيق مكاسب فى الكفاءة والتحكم فى التوقيع الصوتى، وهو ما تم عرضه فى النتائج، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق لتحديد الحد من الضوضاء مع التباعد المحورى.